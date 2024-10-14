غدًا.. بدء صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:57 صباحاً - معاش تكافل وكرامة.. تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدًا الثلاثاء صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر أكتوبر 2024، بما يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية، حيث تستفيد الأسر الأولى بالرعاية وذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن ممن تنطبق عليهم الشروط.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج، مثل كبار السن أو من لديهم عجز كلي أو إعاقة وينطبق عليهم شروط الاستحقاق. ويستفيد من تكافل وكرامة ما يقرب من 5.2 مليون أسرة، بما يعادل 22 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، حيث يوجد 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنويًا، فضلًا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

وعلى المواطنين الراغبين في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 اتباع الخطوات الآتية:

- زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي، بالضغط هنـــــــا.

- اختيار برنامج تكافل وكرامة، وإدخال الاسم والبيانات المطلوبة.

- تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه

- كتابة رقم الهاتف الخاص بالشخص بالمستعلم، ثم اضغط على استعلام.

- وأخيرًا تظهر أمام المستعلم جميع البيانات الخاصة به.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

وأتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة إلكترونية للمواطنين تتيح لهم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024، وذلك من خلال زيارة موقعها الرسمي، وللاستعلام اضغط هنــــــــــا.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

- ألا يكون المتقدم يتقاضى معاش تأميني.

- أن يكون المتقدم من يعاني من مرض مزمن، أو إعاقة، تعيقه عن العمل أو تنقص قدرته على العمل.

- أن يكون المتقدم لا يعمل بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه.

- أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة 2024، يتيم الأب او الأم، أو لا ينال الرعاية من الأب أو الأم.