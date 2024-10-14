مشيرة خطاب: الملتقى الـ17 لمنظمات المجتمع المدني خطوة جديدة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:49 صباحاً - نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان الملتقى الـ17 لمنظمات المجتمع المدني 2024، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان"، ويأتي هذا الملتقى في إطار احتفال المجلس بمرور 20 عام على تأسيسه.

ويهدف هذا الملتقى إلى توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، من خلال ملتقى بناء يساهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان.

وفي كلمتها قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ملتقي منظمات المجتمع المدني، يأتي في إطار مشروع “دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان” بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، والتي نسعى إلى توحيد الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، بمشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية.

مؤكدة في الوقت نفسه على أن هذا الملتقى خطوة جديدة نحو تمكين المجتمع المدني وأداءً لأدواره بفعالية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

واشتملت أجندة الملتقى على عدة جلسات نقاشية وورش عمل تناولت قضايا تتعلق بحقوق المرأة، تمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة.