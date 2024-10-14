اليوم.. اجتماع طارئ لوزير النقل بقيادات السكة الحديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:49 صباحاً - يعقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اليوم الاثنين اجتماع طارئ مع رئيس هيئة السكة الحديد وقيادات الهيئة بمقر هيئة السكة الحديد.

كما يأتي ذلك بعد الحادث الذى وقع صباح يوم الأحد ١٣ أكتوبر بمنطقة ماقوسة بمحافظة المنيا نتيجة تصادم جرارين سكة حديد بقطار رقم ١٠٨٧ النوم.

قرارات النيابة الإدارية في حادث قطار المنيا

وأصدرت النيابة الإدارية، قرارات عاجلة في حادث قطار النوم بمحافظة المنيا الذي وقع في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، مخلفا حالتين وفاة وإصابة 21 آخرين.

وقالت النيابة الإدارية في بيان لها، تنفيذًا لتكليفات معالي المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، أجرت النيابة الإدارية بالمنيا القسم الثالث، معاينةً لموقع حادث القطار الذي وقع صباح اليوم الأحد الموافق 13 أكتوبر2024، بدائرة محافظة المنيا.

وذكرت النيابة، انه انتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار صلاح خفاجي نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة، وعضوية المستشار محمد حميدة، والمستشار محمد سعيد، والسيد أحمد مصطفى وكيل أول النيابة، لموقع الحادث، إذ تبين من المعاينة وسؤال شهود العيان والمختصين بموقع الحادث، أن الحادث وقع صباح اليوم بالقرب من مزلقان «ماقوسة» عقب اصطدام أحد الجرارات بقطار النوم رقم 1087، ما تسبب في سقوط عربة توليد القوى وعربة الركاب التالية لها بالترعة الإبراهيمية المجاورة لمسار السكة الحديدية، وأسفر عن سقوط عدد من المصابين والوفيات، ومازالت جهود الإنقاذ مستمرة بموقع الحادث.

وقررت النيابة: استدعاء مدير عام البنية الأساسية والتشغيل بسكك حديد المنيا لسماع شهادته حول الحادث.

وأمرت باستعجال التقرير الفني حول ظروف وملابسات الحادث وأسبابه، للوقوف على المسئوليات التأديبية المباشرة والإشرافية وتحديد المسؤولين عنها لمسائلتهم تأديبيًا.