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برلماني: تعديلات قانون البناء «هامة» وينتظرها ملايين المواطنين - أخبار كلمتك

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برلماني: تعديلات قانون البناء «هامة» وينتظرها ملايين المواطنين - أخبار كلمتك

برلماني: تعديلات قانون البناء «هامة» وينتظرها ملايين المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:49 صباحاً - قال النائب مصطفى الكحيلي عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، هامة وينتظرها ملايين المواطنين، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وبناء عليه الحكومة أصدرت قرارا بإلغاء الاشتراطات البنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.

وأشار الكحيلي إلى أنه في محافظة أسيوط رغم إلغاء الاشتراطات البنائية، ما زال يتم العمل ببعض «أكواد» الاشتراطات الملغية، كما طالب بحل مشكلة قيود الارتفاع، معلنا موافقته من حيث المبدأ.

ووجه "الكحيلي" الشكر للحكومة بعد قرارها بإلغاء الاشتراطات البنائية وعودة العمل بقانون البناء 119 لسنة 2008، حيث كانت حركة العمران متوقفة، مضيفا «العودة للقانون يعني عودة الروح للبناء والعمران وتشغيل الأيدي العاملة»، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 15 مليون يعملون في هذا القطاع نتيجة التنسيق بين وزيرة التنمية المحلية ووزير الإسكان.

وبالنسبة لتعديل أحكام القانون البناء رقم 119 لسنة 2008، أكد"الكحيلي" أنه من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، التي ينتظرها الشارع المصري، خاصة وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة المصرية للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية.

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تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ حول تعديلات قانون البناء

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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