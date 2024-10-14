تفاصيل تصنيع سكوتر مصري بمكون محلي 50% - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:49 صباحاً - كشف شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، رئيس مجلس إدارة شركة «تريدكو»، عن نجاح تصميم وتنفيذ وإنتاج أول سكوتر كهربائي مصري بمكون محلي يتجاوز الـ 50%.

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، رئيس مجلس إدارة شركة «تريدكو»، إن مشروع إنتاج السكوتر الكهربائي يتم العمل عليه منذ عام 2020 من خلال شركة Glide الرائدة في صناعة وسائل النقل الحديثة، لافتًا إلى أن تصنيع مكونات الإنتاج محلية الصنع مما يحل أزمة توافر قطع الغيار في المستقبل.

وتابع الصياد أن الأسكوتر الكهربائي يمكن شحن بطاريته في المنزل وقادر على السير لمسافة تصل إلى 60 كيلو مترا وبسرعة 45 كيلومترا في الساعة، مشيرًا إلى أن الاتجاه العالمي حاليًا نحو الاستدامة والتخلص التدريجي من الانبعاثات والاتجاه نحو السيارات والموتوسيكلات الكهربائية.

وأضاف شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن سكوتر Glide، يتم شحن بطاريته كاملة في ساعة فقط، والذي يأتي بموتور 1800 وات، حيث يتحمل وزن 170 كيلوجراما.