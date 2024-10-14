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تفاصيل تصنيع سكوتر مصري بمكون محلي 50% - أخبار كلمتك

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تفاصيل تصنيع سكوتر مصري بمكون محلي 50% - أخبار كلمتك

تفاصيل تصنيع سكوتر مصري بمكون محلي 50% - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:49 صباحاً - كشف شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، رئيس مجلس إدارة شركة «تريدكو»، عن نجاح تصميم وتنفيذ وإنتاج أول سكوتر كهربائي مصري بمكون محلي يتجاوز الـ 50%.

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، رئيس مجلس إدارة شركة «تريدكو»، إن مشروع إنتاج السكوتر الكهربائي يتم العمل عليه منذ عام 2020 من خلال شركة Glide الرائدة في صناعة وسائل النقل الحديثة، لافتًا إلى أن تصنيع مكونات الإنتاج محلية الصنع مما يحل أزمة توافر قطع الغيار في المستقبل.

وتابع الصياد أن الأسكوتر الكهربائي يمكن شحن بطاريته في المنزل وقادر على السير لمسافة تصل إلى 60 كيلو مترا وبسرعة 45 كيلومترا في الساعة، مشيرًا إلى أن الاتجاه العالمي حاليًا نحو الاستدامة والتخلص التدريجي من الانبعاثات والاتجاه نحو السيارات والموتوسيكلات الكهربائية.

وأضاف شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن سكوتر Glide، يتم شحن بطاريته كاملة في ساعة فقط، والذي يأتي بموتور 1800 وات، حيث يتحمل وزن 170 كيلوجراما.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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