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على هامش «أسبوع القاهرة السابع للمياه».. وزير الري يلتقى نظيرته الجنوب أفريقية - أخبار كلمتك

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على هامش «أسبوع القاهرة السابع للمياه».. وزير الري يلتقى نظيرته الجنوب أفريقية - أخبار كلمتك

على هامش «أسبوع القاهرة السابع للمياه».. وزير الري يلتقى نظيرته الجنوب أفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:49 صباحاً - التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بـ بيماي ماجودينا، وزيرة المياه والصرف الصحي الجنوب أفريقية، ضمن فعاليات «أسبوع القاهرة السابع للمياه».

وأكد الدكتور سويلم على العلاقات المتميزة التي تربط مصر وجنوب أفريقيا على كافة المستويات، معرباً عن حرص مصر على دعم أواصر هذا التعاون في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا بين البلدين في مجال الموارد المائية، مشيرا لقيام الوزارة باتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تفعيل مذكرة التفاهم.

وزير الري يلتقى وزيرة المياه والصرف الصحي

ومن جانبها أعربت الوزيرة الجنوب أفريقية عن سعادتها بهذا اللقاء والذي يؤكد على قوة العلاقة التي تربط كلتا الدولتين، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر خاصةً في مجال الموارد المائية، كما أشادت سيادتها بالتنظيم المتميز لأسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الإفريقي التاسع.

وقد توجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الجنوب أفريقي للمشاركة في مبادرة AWARe، مشيرا لأهميتها في توفير تمويلات من الشركاء الدوليين لتنفيذ مشروعات للتكيف في قطاع المياه بدولة جنوب أفريقيا طبقا للأولويات التي يحددها الجانب الجنوب أفريقي.

كما أشار لتقديم التدريب اللازم للعاملين بقطاع المياه من الدول الإفريقية من خلال «مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي» PACWA والذي تم إنشاؤه تحت مظلة مبادرة AWARe، داعيا جنوب افريقيا للاستفادة من هذا المركز الهام لسد فجوات المعرفة لدى جنوب افريقيا.

وزير الري يلتقى وزيرة المياه والصرف الصحي بجنوب

وقد أكد الدكتور سويلم حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية خلال فترة رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو» من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

واستعرض الدكتور سويلم مجهودات مصر لتطوير المنظومة المائية وتحسين عملية إدارة المياه في مصر والتي يمكن نقلها للجانب الجنوب الإفريقي، مثل تشكيل روابط مستخدمي المياه، وتطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة المياه، و زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في إدارة المياه، مشيرا للدور البارز للبحث العلمي في تقديم حلول تطبيقية للتعامل مع تحديات المياه.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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