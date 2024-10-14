وزير الصحة يؤكد حرص مصر على فتح آفاق جديدة للتعاون مع سلوفاكيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:17 صباحاً - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حرص مصر على فتح آفاق جديدة للتعاون مع سلوفاكيا، وتبادل الخبرات بشتى مجالات القطاع الصحي، وعقد شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص في سلوفاكيا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة مع سفيرة جمهورية سلوفاكيا في مصر لينكا ميهاليكوفا، لبحث توسيع آفاق التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ودعا عبد الغفار وزير صحة جمهورية سلوفاكيا من خلال السفيرة لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في نسخته الثانية الذي يعقد في الفترة (21 - 25) أكتوبر الجاري.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار إن اللقاء تناول بحث سبل التعاون الثنائي للتوسع في إنشاء مراكز للاستشفاء، وإعادة التأهيل، وزراعة الأعضاء، وسبل الاستفادة من تجربة الجانب السلوفاكي في السياحة العلاجية، حيث تعد جمهورية سلوفاكيا من الدول الرائدة في هذا المجال.

وأضاف أن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجال تدريب الكوادر الطبية، والمسعفين، وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال مكافحة انتشار الأمراض المعدية، وناقلات الأمراض من خلال قطاع الطب الوقائي في البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المراكز الطبية المتخصصة، والمعاهد البحثية والتدريبية في البلدين.

وأوضح أن الجانبين ناقشا التعاون في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع الأجهزة الطبية وخاصة أجهزة طب الأسنان، والتعاون بشأن نقل تكنولوجيا تصنيع المستحضرات الدوائية، واللقاحات والتصدير لإفريقيا، بالإضافة إلى التعاون بين الجانبين في مجال التطبيب عن بعد، وعقد شراكات مع الشركات السلوفاكية الرائدة في هذا المجال.

من جانبها، أكدت سفيرة سلوفاكيا لينكا ميهاليكوفا، عمق وترابط العلاقات بين البلدين، مؤكدة حرص بلادها على لتعزيز سبل التعاون، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في شتى مجالات القطاع الصحي، وتقديم كافة سبل الدعم لمصابي الأحداث في غزة والسودان.