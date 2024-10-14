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أمطار تضرب هذه المحافظات.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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أمطار تضرب هذه المحافظات.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

أمطار تضرب هذه المحافظات.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:17 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024.

حالة الطقس اليوم

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى سيطرة ظواهر فصل الخريف على الأحوال الجوية، مثل تكون الشبورة المائية وسقوط الأمطار.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2024

الشبورة مائية

وحذرت هيئة الأرصاد من تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، وقد تكون كثيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء، لذلك نصحت السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

سقوط أمطار

وأضافت بوجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتَي «السلوم- مطروح» على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط والأحمر اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 14 أكتوبر وحتى يوم السبت 19 أكتوبر 2024

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 22

العاصمة الإدارية 33 21

6 أكتوبر 33 21

بنها 32 22

دمنهور 31 21

وادي النطرون 32 22

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 31 22

الزقازيق 32 22

شبين الكوم 32 22

طنطا 32 22

دمياط 29 34

بورسعيد 29 24

الإسماعيلية 33 21

السويس 32 22

العريش 30 19

رفح 29 18

رأس سدر 33 22

نخل 31 15

كاترين 28 13

الطور 31 23

طابا 31 23

شرم الشيخ 35 25

الإسكندرية 30 21

العلمين 29 20

مطروح 28 20

السلوم 28 19

سيوة 35 20

رأس غارب 33 23

الغردقة 35 23

سفاجا 34 22

مرسى علم 35 24

شلاتين 33 25

حلايب 32 24

أبو رماد 32 24

رأس حدربة 32 23

الفيوم 33 21

بني سويف 34 20

المنيا 35 20

أسيوط 36 21

سوهاج 37 21

قنا 39 21

الأقصر 38 22

أسوان 38 24

الوادى الجديد 38 21

أبوسمبل 39 22

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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