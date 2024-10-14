تعرف على الإجازات والعطلات خلال شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:16 صباحاً - يبحث عدد كبير من المواطنين عن جدول العطلات والإجازات التي يحصلون من خلالها على إجازات خلال شهر نوفمبر المقبل.





إجازة 6 أكتوبر 2024 هي آخر إجازة رسمية مدفوعة الأجر حصل عليها الموظفون والعاملون بالدولة ومن المفترض أن تكون أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر بعد إجازة 6 أكتوبر 2024 هي إجازة عيد الميلاد المجيد إلا أنها ستكون في يناير 2025.

الإجازات والعطلات خلال شهر نوفمبر 2024

الجمعة 1 نوفمبر 2024

السبت 2 نوفمبر 2024

الجمعة 8 نوفمبر 2024

السبت 9 نوفمبر 2024

الجمعة 15 نوفمبر 2024

السبت 16 نوفمبر 2024

الجمعة 22 نوفمبر 2024

السبت 23 نوفمبر 2024

الجمعة 29 نوفمبر 2024

السبت 30 نوفمبر 2024

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