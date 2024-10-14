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تعرف على الإجازات والعطلات خلال شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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تعرف على الإجازات والعطلات خلال شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

تعرف على الإجازات والعطلات خلال شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:16 صباحاً - يبحث عدد كبير من المواطنين عن جدول العطلات والإجازات التي يحصلون من خلالها على إجازات خلال شهر نوفمبر المقبل.


 

إجازة 6 أكتوبر 2024 هي آخر إجازة رسمية مدفوعة الأجر حصل عليها الموظفون والعاملون بالدولة ومن المفترض أن تكون أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر بعد إجازة 6 أكتوبر 2024 هي إجازة عيد الميلاد المجيد إلا أنها ستكون في يناير 2025.

 

 

 الإجازات والعطلات خلال شهر نوفمبر 2024 

 

الجمعة 1 نوفمبر 2024

السبت 2 نوفمبر 2024

الجمعة  8 نوفمبر 2024

السبت 9 نوفمبر 2024

الجمعة 15 نوفمبر 2024

السبت 16 نوفمبر 2024

الجمعة 22 نوفمبر 2024

السبت 23 نوفمبر 2024

الجمعة 29 نوفمبر 2024

السبت 30 نوفمبر 2024

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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