وزير الإسكان: مصر شهدت منذ تولي الرئيس السيسي نهضة عمرانية غير مسبوقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:01 صباحاً - قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني إن مصر شهدت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة عمرانية غير مسبوقة محورها الرئيسي هو الإنسان.

وأضاف الشربيني - خلال مؤتمر صحفي اليوم /الأحد/ لإعلان تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي - إن مصر نجحت في وضع حلول للمشاكل المزمنة التي عانى منها العمران المصري لعقود كبيرة، كما واستطاعت العمل على ملف جودة الحياة وتحسين معيشة المواطن.

ووجه الشكر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على اختيار مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي، أحد أهم المنتديات العالمية على الأجندة الدولية، لافتًا إلى أن جائزة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 2020 دليل آخر على الدور الفعال للمشروعات القومية في التنمية المستدامة لمصر.

وأضاف أن المنتدى سيهيئ الفرصة لمراجعة قضايا التحضر من خلال الأجندة الحضرية الجديدة، وكذلك ما تم إنجازه نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والمخطط الاستراتيجي القومي، بجانب التشاور حول كيفية المواجهة الدولية المشتركة لتحديات التحضر، وعلى رأسها الهجرة غير المخططة من الريف والتمدد العشوائي للمدن، فضلًا عن مناقشة وسائل توفير موارد التمويل اللازمة لحل مشاكل التحضر وإنجازه بشكل آمن ومستدام ومرن.

وأوضح أن المنتدى يناقش قضية التحول التكنولوجي للمدن ومحورها الأساسي "الإنسان"، لافتًا إلى ما أنجزته مصر في بناء المدن الجديدة الذكية وعلى رأسها مدينتي العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها من مدن الجيل الرابع والتي تم تنميتها لتكون مدنًا خضراء مستدامة.

وتابع أن جميع هذه المشروعات استطاعت أن تقفز بالمساحة المأهولة والقابلة للمعيشة في مصر من 7% لـ14%، وذلك ضمن استراتيجية قومية للمدن الذكية وخارطة طريق للتحول التكنولوجي التدريجي للمدن المصرية سيتم إطلاقها ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي.

ونوه بأنه من أهم الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من تنظيم المنتدى الحضري العالمي هو مناقشة التحديات العالمية للعمران بمشاركة الجهات الحكومية الدولية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات المدنية والأكاديمية من أكثر من 175 دولة حول العالم وعرض الأمثلة الرائدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها التجربة المصرية.

ولفت وزير الإسكان إلى أن المنتدى الحضري العالمي يتضمن محاور عدة منها ما يخص قضايا الإسكان والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا الملف من أحد الملفات التي سعت لها مصر منذ عام 2014 وحتى تاريخه من خلال إطلاق سياسة قومية للإسكان تمثل خارطة طريق وصولًا لبرامج تنفيذية ضمن برنامج قومي طموح لمشروع "سكن لكل المصريين"، لضمان توفير السكن الملائم الميسر للجميع.

وأضاف أن الدولة استطاعت حل مشاكل المناطق العشوائية وبالأخص المناطق الخطرة وغير الآمنة وغير المخططة من خلال توفير مناطق سكنية بديلة توفر الخدمات الأساسية والسكن الميسر للجميع.

وأكد أن الخبرات المتراكمة للدولة في التعامل مع التحديات العمرانية أصبحت نموذجًا يمكن تكراره وتصديره مع الدول الأخرى، لافتًا إلى أن بناء الجمهورية الجديدة يتم من خلال استكمال المشروعات الجارية وتنفيذ مشروعات وبرامج جديدة يتطلب مزيدًا من تبادل الخبرات الدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وهو ما نسعى له جميعًا.

وأعرب وزير الإسكان عن تطلعه لمشاركة المختصين والمتطورين والمستثمرين وشركات القطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني في المنتدى الحضري العالمي.