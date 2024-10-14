الخارجية تؤكد اهتمام مصر بمشروع الربط الكهربائي مع اليونان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:01 صباحاً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، الاهتمام الذي توليه مصر لمشروع الربط الكهربائي مع اليونان في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم الأحد لـ«Dimitris Copelouzos» ديميتريس كوبلوزوس، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «Copelouzos» المعنية بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان GREGY.

وقال وزير الخارجية إن الشراكة بين البلدين تشمل قطاعات محورية هامة من بينها قطاع الطاقة، وتحديداً مجال الربط الكهربائي الذي يساهم في تحقيق أمن الطاقة لأوروبا ويحقق المصالح الاقتصادية المشتركة للجانبين، لاسيما وأن مصر تواصل تنفيذ مشروعات كبيرة لتوليد الطاقة الجديدة من الطاقة الشمسية والرياح.

كما أكد الدكتور عبد العاطي على أهمية سرعة البدء في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بما يعكس قوة الشراكة بين مصر واليونان وتحقيق الفوائد المشتركة.