الحوثيين يحشدون الطلاب استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

الحوثيين يحشدون الطلاب استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

وصول دفعة اموال ضخمة بهذه العملة المزورة الى اليمن - أخبار كلمتك

وصول دفعة اموال ضخمة بهذه العملة المزورة الى اليمن - أخبار كلمتك

‏«التربية الرياضية» بكفر الشيخ تتسلم شهادة اعتماد من هيئة ضمان ‏جودة التعليم - أخبار كلمتك

‏«التربية الرياضية» بكفر الشيخ تتسلم شهادة اعتماد من هيئة ضمان ‏جودة التعليم - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:22 - محتجز إسرائيلي بغزة ينتقد نتنياهو، عندما تغلقون المعابر فكروا بنا (فيديز) - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:22 - محتجز إسرائيلي بغزة ينتقد نتنياهو، عندما تغلقون المعابر فكروا بنا (فيديز) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيرادات فيلم «وداعا حمدي» تصدم أبطال وصناع العمل في أسبوعه الأول - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيرادات فيلم «وداعا حمدي» تصدم أبطال وصناع العمل في أسبوعه الأول - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 (صور) - أخبار كلمتك

موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل The Last of Us - أخبار كلمتك

موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل The Last of Us - أخبار كلمتك

ماذا تعرف عن مصفاة الذهب وهل تمتلك مصر واحدة منها؟ خبير يجيب - أخبار كلمتك

ماذا تعرف عن مصفاة الذهب وهل تمتلك مصر واحدة منها؟ خبير يجيب - أخبار كلمتك

مؤشرات البورصة تتلون بالأحمر، وقطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد - أخبار كلمتك

مؤشرات البورصة تتلون بالأحمر، وقطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد - أخبار كلمتك

المشاط تشهد إطلاق المشروع الإقليمي المُشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي - أخبار كلمتك

المشاط تشهد إطلاق المشروع الإقليمي المُشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

الخارجية تؤكد اهتمام مصر بمشروع الربط الكهربائي مع اليونان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الخارجية تؤكد اهتمام مصر بمشروع الربط الكهربائي مع اليونان - أخبار كلمتك

الخارجية تؤكد اهتمام مصر بمشروع الربط الكهربائي مع اليونان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:01 صباحاً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، الاهتمام الذي توليه مصر لمشروع الربط الكهربائي مع اليونان في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم الأحد لـ«Dimitris Copelouzos» ديميتريس كوبلوزوس، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «Copelouzos» المعنية بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان GREGY.

وقال وزير الخارجية إن الشراكة بين البلدين تشمل قطاعات محورية هامة من بينها قطاع الطاقة، وتحديداً مجال الربط الكهربائي الذي يساهم في تحقيق أمن الطاقة لأوروبا ويحقق المصالح الاقتصادية المشتركة للجانبين، لاسيما وأن مصر تواصل تنفيذ مشروعات كبيرة لتوليد الطاقة الجديدة من الطاقة الشمسية والرياح.

كما أكد الدكتور عبد العاطي على أهمية سرعة البدء في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بما يعكس قوة الشراكة بين مصر واليونان وتحقيق الفوائد المشتركة.

اقرأ أيضاً
وزير الخارجية يعقد اجتماعاً موسعاً مع قطاعي الهجرة والقنصلي

وزير الخارجية يستقبل وفد حركة فتح الفلسطينية

وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان مستجدات الأوضاع في لبنان وغزة

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق