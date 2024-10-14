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«كلامه مناقض».. مصطفى بكري يقدم بلاغا ضد منتحل لشخصيته على «تيك توك» - أخبار كلمتك

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«كلامه مناقض».. مصطفى بكري يقدم بلاغا ضد منتحل لشخصيته على «تيك توك» - أخبار كلمتك

«كلامه مناقض».. مصطفى بكري يقدم بلاغا ضد منتحل لشخصيته على «تيك توك» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:01 صباحاً - يقدم الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، غدا بلاغا في أحد الأشخاص لانتحاله شخصيته على موقع «تيك توك».

وأكد مصطفى بكري، أن الشخص منتحل شخصيته على موقع «تيك توك»، حديثه يتناقض مع مواقفة المعروفة.

وكتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء اليوم الأحد: «أحد الأشخاص ينتحل شخصيتي على موقع التيك توك، غدًا سأبلغ النيابة ضده، كلامه مناقض لـ مواقفي المعروفة».

مصطفى بكري

يذكر أن الكاتب الصحفي مصطفى بكري، نشر منذ قليل، تدوينة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «X»، تويتر سابقا، جاء فيها: "العدو في حالة انهيار، النتن يصرخ، يقرر وقف الغارات على بيروت بعد ضربات حزب الله وصواريخه، حماس لا تتوقف، المقاومة تهزم الكيان الصهيوني».

وتابع: «النتن يستنجد بالرئيس الأمريكي فاقد الذاكرة، مسيرات وصواريخ توقع مئات المصابين والقتلى، جنود الصهاينة محاصرون من الجنوب إلى الجنوب، الفئران المذعورة تهرب، صرخاتهم تدوي».

واستطرد: «نحن أمة لا تعرف الهزيمة ولا الانكسار، نتنياهو يعلن وقف الغارات على بيروت، حقا لا يفل الحديد إلا الحديد، نتنياهو يتهاوى وغدا يحاكم، إسرائيل تنهار والجنود مرضى نفسيين، ثم يحدثونك عن حلم إسرائيل الكبرى، جاتكوا خيبة».

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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