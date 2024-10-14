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انطلاق حملة «RED WEEK» على مستوى 35 جامعة - أخبار كلمتك

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انطلاق حملة «RED WEEK» على مستوى 35 جامعة - أخبار كلمتك

انطلاق حملة «RED WEEK» على مستوى 35 جامعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:01 صباحاً - أطلق الهلال الأحمر المصري بالتعاون بالتعاون مع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات حملة " RED WEEK"على مستوى 35 جامعة، حيث انطلقت الحملة اليوم الأحد على مستوى 15 جامعة، على أن تمتد لتصل إلى 20 جامعة أخرى.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.، حيث تهدف الحملة استثمار طاقات الشباب الجامعي في مصر من خلال تعزيز وعيهم بأهمية العمل التطوعي ودورهم الحيوي في خدمة المجتمع.

من جهته أكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن بالجامعات المصرية، أن الحملة تسعى إلى تعريف الطلاب بمجالات التطوع بالهلال الأحمر المصري ودور وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات مع التركيز على نشر ثقافة التطوع وتشجيع الطلاب على الانخراط في الأنشطة الإنسانية التي تساهم في دعم الأكثر احتياجاً، حيث ستنفذ على مستوى 35 جامعة.

من جانبها قالت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الحملة تتضمن كذلك التوعية بالتغذية الصحية السليمة، حيث سيتم تقديم نصائح وإرشادات علمية تساهم في تحسين العادات الغذائية للطلاب، وتهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز الصحة العامة بين الطلاب ومساعدتهم على اتخاذ خطوات إيجابية نحو نمط حياة أكثر توازناً، ورفع الوعي بالإسعافات الأولية.

وتستهدف الحملة أكثر من 30 ألف طالب من طلاب الجامعات، حيث تنفذ في جامعات " القاهرة - عين شمس - الأزهر فرع القاهرة - حلوان- بنها - الزقازيق - السويس- طنطا- الإسكندرية - بورسعيد - المنصورة- الأزهر فرع المنصورة- كفر الشيخ - طنطا - السادات - المنوفية - مطروح - دمنهور - قناة السويس - العريش - أسوان - الأقصر - جنوب الوادي - سوهاج - أسيوط - الأزهر أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الوادي الجديد - بدر - 6 أكتوبر - الجلالة - مصر للعلوم والتكنولوجيا - الجامعة البريطانية - الجامعة الروسية -جامعة الاهرام ".

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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