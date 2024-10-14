رسوم التصالح تشعل الأزمة بين الأطباء والتنمية المحلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:01 صباحاً - تصاعدت الأزمة بين نقابة الأطباء ووزارة التنمية المحلية مؤخرا بسبب قانون التصالح على مخالفات البناء.

وكان عدد من الأطباء ببعض المحافظات قد فوجئ بتشميع العيادات الخاصة بهم وغلقها بسبب عدم قيامهم بدفع رسوم قانون التصالح على البناء وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء وأن أي وحدة سكنية تم تحويلها الى مقر إداري فإنه يجب أن يطبق عليه قانون التصالح ويتم دفع الرسوم في المحافظة التابعة لها الوحدة.

فيما قامت بعض المحافظات بشن حملات على هذه العيادات وتشميعها ومنهم من وجهت لهم إنذارات بالغلق وقطع المرافق.

هذا الإجراء رفضته النقابة العامة للأطباء وذلك على لسان النقيب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب رئيس اتحاد المهن الطبية، والذي أكد أن الأطباء لم يرتكبوا مخالفة تستوجب التصالح عليها والإنذارات التي وجهت إليهم تعتبر قمة في التعسف بحقوقهم، لافتًا إلى أنه وفقا لقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذي ينص على أنه «لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة» فجميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تسجيلها في إدارة العلاج الحر وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني الى إداري.

وأضاف «عبد الحي» أن معظم الأحياء الشعبية والقرى في ربوع مصر كلها لا يوجد بها تحديد للمقر إذا كان سكنيا أو إداريا إلا في المجتمعات العمرانية الجديدة بالإضافة إلى أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظة وبناءً على تلك الرخصة يتم إدخال المرافق إلى العيادة مثل الكهرباء والمياه والتليفونات وكلها تكون تجاري.

وأعلن نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية أنه تم عقد اجتماع عاجل لهيئة مكتب النقابة وتمت التوصية بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعفاء العيادات الطبية الحاصلة علي ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، واقتصار تطبيق القانون على العيادات الجديدة فقط دون الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي.

كما أعلن نقيب الأطباء عن تفاصيل اللقاء مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لافتاً إلى أنه تمت مطالبة وزيرة التنمية المحلية بتوجيه المحافظين بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها تجاه عيادات الأطباء بعدد من المحافظات، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر.

وأشار الى أن وزيرة التنمية المحلية أكدت خلال اللقاء أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات بمثابة رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط وأن تغيير النشاط من سكني إلى إداري أو تجاري يعد مخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2008 تستوجب التصالح عليها وفقاً لقانون التصالح علي مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 مشيرةً إلي أن أي تعديلات جديدة مطلوبة علي مواد قانون التصالح يجب عرضها على مجلس النواب لدراستها.

وقال نقيب الأطباء أنه تجرى دراسة رفع دعوى أمام القضاء الإداري لوقف تطبيق القانون على العيادات الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي، وبحث تقديم طلب إلى مجلس النواب لتعديل القانون.