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تبدأ من 6 دولارات، أسعار فاتورة استخدام الإنترنت على متن الطائرة - أخبار كلمتك

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تبدأ من 6 دولارات، أسعار فاتورة استخدام الإنترنت على متن الطائرة - أخبار كلمتك

تبدأ من 6 دولارات، أسعار فاتورة استخدام الإنترنت على متن الطائرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:05 صباحاً - تتيح مصر للطيران باقات للإنترنت (Wi-Fi) تتناسب مع جميع احتياجات المسافرين، وبما يتوافق مع مدة كل رحلة سواء القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة المدى، بالإضافة إلى منح باقة إنترنت ترحيبية (مجانًا) لجميع العملاء على أسطول طائرات مصر للطيران من طرازات إيرباص A320Neo وA220-300  وبوينج 9-787 "دريملاينر".

 

أسعار باقات الإنترنت على متن الطائرة 

تقدم باقات إنترنت على متن الطائرات تبدأ أسعارها من 6 دولارات للرحلات القصيرة و11 دولارًا للرحلات المتوسطة و20 دولارًا للرحلات طويلة المدى للاتصال بخدمات الإنترنت حتى يظل العملاء على اتصال دائم بذويهم وأعمالهم في أي وقت.

 

ويأتي هذا وفق الإستراتيجية التي تتبعها الشركة في الوقت الحالي لتطوير خدماتها التكنولوجية المختلفة المقدمة للعملاء، وكذلك حرص مصر للطيران على تقديم خدمات ومزايا متنوعة وتسهيلات للمسافرين على متن رحلاتها الجوية المختلفة، خاصة أن الطرازات التي تتوافر عليها الخدمة تسافر إلى العديد من وجهات مصر للطيران سواء الداخلية أو الإقليمية أو الدولية.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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