معلومات الوزراء تنشر تقريرا عن الأدوية التي تم ضخها في الأسواق خلال الفترة الماضية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:17 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا عن (الأدوية التي تم ضخها في الأسواق خلال الفترة الماضية).

الحكومة توفر المستحضرات الدوائية

وتعمل الحكومة جاهدة على توفير المستحضرات الدوائية سواء المستوردة أو المحلية التي يعتمد إنتاجها على المواد الخام المستوردة، وتوفير البدائل للأدوية المهمة، وزيادة ضخها بالسوق المحلية، وأسفرت تلك الجهود حتى الآن عن ضخ 160 مليون عبوة إضافية لـ 467 مستحضرًا دوائيًّا، منذ بداية شهر أغسطس الماضي وحتى أوائل أكتوبر الحالي.

وتندرج هذه الأدوية تحت المجموعات العلاجية (الأنسولين، أمراض السكر، أمراض القلب، التهابات المعدة، فرط نشاط الغدة الدرقية، علاج الأورام، المضادات الحيوية، أدوية الحقن المجهري، الڤيتامينات، أدوية مهدئة للسعال، المسكنات وخوافض الحرارة، مضادات الفطريات، الأدوية الهرمونية، الحساسية، مضادات الغثيان والقيء، الوقاية من الجلطة الدموية، مضادات الالتهابات، مسكنات الآلام، أدوية علاج المغص الكلوي، موانع الحمل، أدوية علاج حصى الكلى والمسالك البولية، أدوية علاج ضغط الدم المرتفع، أدوية علاج الجهاز الهضمي).



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