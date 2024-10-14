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معلومات الوزراء تنشر تقريرا عن الأدوية التي تم ضخها في الأسواق خلال الفترة الماضية - أخبار كلمتك

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معلومات الوزراء تنشر تقريرا عن الأدوية التي تم ضخها في الأسواق خلال الفترة الماضية - أخبار كلمتك

معلومات الوزراء تنشر تقريرا عن الأدوية التي تم ضخها في الأسواق خلال الفترة الماضية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:17 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا عن (الأدوية التي تم ضخها في الأسواق خلال الفترة الماضية).

الحكومة توفر المستحضرات الدوائية

وتعمل الحكومة جاهدة على توفير المستحضرات الدوائية سواء المستوردة أو المحلية التي يعتمد إنتاجها على المواد الخام المستوردة، وتوفير البدائل للأدوية المهمة، وزيادة ضخها بالسوق المحلية، وأسفرت تلك الجهود حتى الآن عن ضخ 160 مليون عبوة إضافية لـ 467 مستحضرًا دوائيًّا، منذ بداية شهر أغسطس الماضي وحتى أوائل أكتوبر الحالي.

وتندرج هذه الأدوية تحت المجموعات العلاجية (الأنسولين، أمراض السكر، أمراض القلب، التهابات المعدة، فرط نشاط الغدة الدرقية، علاج الأورام، المضادات الحيوية، أدوية الحقن المجهري، الڤيتامينات، أدوية مهدئة للسعال، المسكنات وخوافض الحرارة، مضادات الفطريات، الأدوية الهرمونية، الحساسية، مضادات الغثيان والقيء، الوقاية من الجلطة الدموية، مضادات الالتهابات، مسكنات الآلام، أدوية علاج المغص الكلوي، موانع الحمل، أدوية علاج حصى الكلى والمسالك البولية، أدوية علاج ضغط الدم المرتفع، أدوية علاج الجهاز الهضمي).
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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