حماية المستهلك: حملات رقابية مستمرة على الأسواق لضبط الأسعار بالمحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:12 صباحاً - أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظات، لمتابعة أسعار السلع وضبط الأسواق والتصدي لأية ممارسات احتكارية أو سلوك غير منضبط، وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

وأضاف أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في انضباط الأسعار، مشيرًا إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنا دور المواطن في الرقابة الشعبية وضبط الأسواق، فضلا عن الدور المحوري الذي يقوم به المواطن في التعاون مع المؤسسات الرقابية ورصد أي ظواهر سلبية غير منضبطة، مشيدا في هذا الصدد بدور مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.



وأوضح رئيس الجهاز أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر،لا سيما المتابعة الميدانية للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقًا للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.



وأشار إلى أن منظومة ضبط الأسواق تأتي من خلال الإعلان عن الأسعار طبقا لقانون حماية المستهلك، والإتاحة السلعية في مختلف الأسواق، ودورنا هو متابعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن وأن مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية تهدف إلي تشديد الإجراءات الرقابية وإنفاذ القانون تجاه المخالفين.

وأعلن جهاز حماية المستهلك عن أرقام تلقي شكاوى المواطنين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي مباشرة CPA:: Whats-App Service (cpa-mobile.com).

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