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السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لعدد من الملفات ذات الصلة بالتنمية الصناعية والعمرانية - أخبار كلمتك

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السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لعدد من الملفات ذات الصلة بالتنمية الصناعية والعمرانية - أخبار كلمتك

السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لعدد من الملفات ذات الصلة بالتنمية الصناعية والعمرانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 سبتمبر 2024 07:26 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لعدد من الملفات ذات الصلة بالتنمية الصناعية والعمرانية، في إطار استراتيجية الدولة لتطوير القاعدة الصناعية وتحديثها، وكذا سبل توفير احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة من الهيدروجين الأخضر، وذلك بالإضافة إلى الجهود الجارية لتوطين صناعة معدات ووسائل النقل محلياً.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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