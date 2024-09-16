مشارك في احتفالية المولد النبوي للرئيس السيسي: الشعب ظهيرك والنصر حليفك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 سبتمبر 2024 05:24 مساءً - وجه أحد المشاركين في الاحتفال بالمولد النبي الشريف رسالة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا «سيادة الرئيس الشعب ظهيرك والنصر حليفك، وأنت استعدت لمصر مكانتها بين الدول وسير على بركة الله».

وكرم الرئيس السيسي، عدداً من علماء وزارة الأوقاف، والعلماء والمفكرين، وذلك فى احتفال وزارة الأوقاف اليوم بالمولد النبوي الشريف، بقاعة المنارة بحضور وزير الاوقاف وشيخ الأزهر ومفتي الجمهورية وعدد من الوزراء ولفيف من العلماء وبمشاركة كبار رجال الدولة، بمنحهم وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى.