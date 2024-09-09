قائمة الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 سبتمبر 2024 02:37 صباحاً - تنسيق المرحلة الثالثة 2024، يبحث كثير من الطلاب عن الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 علمي علوم ورياضة وأدبي، حيث من المقرر انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات بعد إعلان نتيجة الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية.

قائمة الكليات المتاحة بالجامعات الحكومية في تنسيق المرحلة الثالثة

تربية نوعية المنصورة

تربية (طفولة) سوهاج

تربية (طفولة) الوادي الجديد

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

تربية نوعية الزقازيق

تربية بني سويف

تربية أسيوط

تربية العريش

تربية نوعية مطروح

تربية نوعية المنوفية بأشمون

تربية نوعية أسوان

تربية الوادي الجديد

تربية جنوب الوادي

تربية نوعية الفيوم

تربية المنيا رياضة

تربية نوعية عين شمس

تربية نوعية بنها

تكنولوجيا المصايد والأسماك أسوان

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

اقتصاد منزلى العريش

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

تربية نوعية سوهاج

تربية نوعية بور سعيد

تربية نوعية دمياط

تربية سوهاج رياضة

خدمة اجتماعية الفيوم

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

خدمة اجتماعية حلوان

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

خدمة اجتماعية أسيوط

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية فنية المنيا

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية رياضية بنات أسيوط

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية رياضية بنات بنها

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية فنية طنطا

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية رياضية بنين بنها

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية رياضية بنين أسيوط

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية فنية دمياط

تربية رياضية بنات أسوان

تربية رياضية بنين طنطا

تربية رياضية بنات طنطا

تربية رياضية بنين أسوان

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنين حلوان

تربية رياضية بنات حلوان

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية رياضية بنات الإسكندرية

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