الوطنية للصحافة: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر سبتمبر الاثنين المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 سبتمبر 2024 06:47 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية، عن شهر سبتمبر 2024، يوم الاثنين المقبل.

وأكدت الهيئة - في بيان اليوم، الخميس، على ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.