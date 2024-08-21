أخدنا البلاغ بمحمل الجد، مصدر بالجيزة يكشف آخر تطورات البحث عن تمساح البدرشين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 21 أغسطس 2024 04:00 صباحاً - يواصل فريق الدفاع المدني بمحافظة الجيزة البحث عن تمساح أبلغ عنه الأهالي بإحدى قرى مركز البدرشين ضمن خلية ولجنة مشكلة من قبل المهندس عادل سعيد النجار محافظ الجيزة يرأسها مدير قطاع جنوب الجيزة.



وكشف مصدر مطلع بمحافظة الجيزة، أنه بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالمحافظة تم فرض طوق أمني بمحيط الترعة المبلغ من الأهالي برؤية تمساح لها بمدينة البدرشين.

وأوضح أنه تم تطهيرها وغلق جميع المنافذ بها للإمساك بالتمساح دون التعرض لأي لمكروه.



وأشار إلى أنه تم الكشف عن المصرف بالكامل، ولم يظهر أي شيء، ويتم البحث حاليًّا للتأكد من أن الماسورة خالية من وجود التمساح.



ونفى ظهور التمساح خلال عمليات البحث التي ما زالت تجري حاليًّا.

وكان تداول رواد السوشيال ميديا فيديو ظهور تمساح بأحد مصارف البدرشين وجرت على الفور عمليات البحث وتطهير المصرف من خلال الأجهزة المعنية بالمحافظة.

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