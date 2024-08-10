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موعد فتح باب التنسيق بالجامعات المرحلة الأولى 2024 - أخبار كلمتك

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موعد فتح باب التنسيق بالجامعات المرحلة الأولى 2024 - أخبار كلمتك

موعد فتح باب التنسيق بالجامعات المرحلة الأولى 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 10 أغسطس 2024 10:52 صباحاً - تنسيق المرحلة الأولى 2024.. يبحث طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبي والعلمي، عن موعد فتح باب تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات المتاحة ضمن تنسيق المرحلة الأولى 2024 للأدبي والعلمي.

موعد فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2024

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات، موعد فتح باب تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق المرحلة الأولى 2024 اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل 12 أغسطس.

تنسيق المرحلة الأولى 2024

أخر موعد لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2024

وأوضح مكتب التنسيق، أن آخر موعد لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2024، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 أغسطس، أي أن مدة التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى 2024 تستمر لمدة 5 أيام فقط.

رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى 2024

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة ضمن تنسيق المرحلة الأولى 2024، من خلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني، مـــن هــنـــــــــــــــــا.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى 2024

- يتم الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، مـــن هــنـــــــــــــــــا.

- اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

تنسيق المرحلة الأولى 2024

- إدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة.

- كتابة الرقم السري الموجود على استمارة النجاح بالثانوية العامة 2024.

- كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.

- الضغط على الخطوة الثانية.

- كتابة بيانات الطالب الأساسية.

- يتم مراجعة البيانات جيداً.

- اختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي.

- يتم الضغط على جملة الخطوة التالية.

- يقوم الطالب بإعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

- يقوم الطالب بالضغط على كلمة تسجيل.

- يتم اختيار صيغة Microsoft Print To PDF.

- يقوم الطالب بالضغط علي طباعة الاستمارة.

الحد الأدنى للقبول في الجامعات بتنسيق المرحلة الأولى 2024

- الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمي علوم 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48%.

- الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07%.

- الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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