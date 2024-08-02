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غدا.. «الأزهري» يشارك في المؤتمر الدولي التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بمكة المكرمة - أخبار كلمتك

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غدا.. «الأزهري» يشارك في المؤتمر الدولي التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بمكة المكرمة - أخبار كلمتك

غدا.. «الأزهري» يشارك في المؤتمر الدولي التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بمكة المكرمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 2 أغسطس 2024 05:59 مساءً - يشارك وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري في المؤتمر الدولي التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية في دول العالم الإسلامي ومجلسه التنفيذي الذي تنظمه وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية غدا بمكة المكرمة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعنوان: (دور وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال).

وأوضحت الأوقاف - في بيان اليوم، الجمعة، أنه سيشارك في المؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية، ومفتين ورؤساء مجالس وجمعيات إسلامية من أكثر من 60 دولة، يبحثون خلاله موضوعات تتعلق بدور وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال في 10 جلسات عمل.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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