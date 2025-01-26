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أبطال فيلم "لأول مرة" يحتفلون بالعرض الخاص في هذا الموعد - أخبار كلمتك

أبطال فيلم "لأول مرة" يحتفلون بالعرض الخاص في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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أبطال فيلم "لأول مرة" يحتفلون بالعرض الخاص في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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أبطال فيلم "لأول مرة" يحتفلون بالعرض الخاص في هذا الموعد - أخبار كلمتك

أبطال فيلم "لأول مرة" يحتفلون بالعرض الخاص في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 10:35 صباحاً - يحتفل  أبطال فيلم “لأول مرة”،  تارا عماد وعمر الشناوي، بالعرض الخاص للعمل يوم الثلاثاء 28 يناير في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

ويشارك في العمل بجانب تارا عماد وعمر الشناوي كل من ونبيل عيسى  ورانيا منصور وعايدة رياض   وفيدرا، والعمل من تأليف محمد عبد القادر وإخراج جون إكرام.

 

 

وشهد الإعلان التشويقي الأول للفيلم أجواءً من الغموض والصدمات، حيث يبدأ بمشهد مثير حين يصرخ بطل الفيلم: “أنا عندي الإيدز”،هذا المشهد يفتح باب التساؤلات حول السر الخطير الذي سيُغير مجرى حياة الزوجين خالد وغادة، اللذين يجسدهما كل من عمر الشناوي وتارا عماد.

 

وتم عرض فيلم لأول مرة ضمن فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والتي عُقدت في الفترة من 9 إلى 14 يناير، وشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، حيث حظي بإشادة واسعة من النقاد.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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