عبد الباسط حمودة يغني من ألحان عزيز الشافعي في مسلسل إش إش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 06:35 صباحاً - يقدم حكمدار الأغنية الشعبية، عبد الباسط حمودة، أغنيةً ضمن أحداث مسلسل إش إش والتي تقوم ببطولته مي عمر ويخرجه محمد ساميّ.

عبد الباسط حمودة يشارك في مسلسل إش إش

أغنية عبد الباسط حمودة ضمن أحداث مسلسل إش إش من كلمات حسام طنطاوي ومن ألحان الملحن عزيز الشافعي.

وتضم القائمة الكاملة لأبطال إش إش كلا من؛ مي عمر، إنتصار، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي.



كذلك تشارك الراقصة دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل، وياسر عزت، مع عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد زاهر وكريم فهمي ومحمد ممدوح ومحمد عبدالرحمن.. ويأتي العمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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