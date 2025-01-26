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عمرو أديب لـ عزيز الشافعي: هل الزمالك هياخد الدوري؟ رد صادم للملحن - أخبار كلمتك

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عمرو أديب لـ عزيز الشافعي: هل الزمالك هياخد الدوري؟ رد صادم للملحن - أخبار كلمتك

عمرو أديب لـ عزيز الشافعي: هل الزمالك هياخد الدوري؟ رد صادم للملحن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 03:50 صباحاً - سأل الإعلامي عمرو أديب، الملحن عزيز الشافعي المعروف بانتمائه للقلعة البيضاء، عن توقعاته لحظوظ نادي الزمالك الموسم الحالي على مستوى نسبة فوزه ببطولتي الدوري وكأس مصر.

 

قائمة نادي الزمالك

وقال عزيز الشافعي، خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "مفيش أمل طبعا إحنا معندناش قايمة أساسا ومفيش أمل نكسب لا دوري ولا كأس".


حظوظ الزمالك في الدوري

وتابع: "كويس إن الزمالك كسب بطولتي الكونفدرالية والسوبر الأفريقي بالقائمة الحالية، والحل الوحيد أمامنا تعزيز القائمة وتدعيمها بعدد من الصفقات قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية".


 

وأشار: "على فكرة الأهلي والزمالك السنة دي وحشين بس المشكلة إن الزمالك معندهوش قائمة لعيبة"، ليعلق عمرو أديب: “مفيش أمل يعني”.

 

حقيقة رحيل زيزو عن الزمالك

وأكد عزيز الشافعي، أن أحمد مصطفى زيزو باق مع نادي الزمالك ولن يرحل عن القلعة البيضاء وفقا لتوقعاته.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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