عاجل:شاهد اول فيديو لمقتل شاب على يد زميله في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:شاهد اول فيديو لمقتل شاب على يد زميله في عدن - أخبار كلمتك

مقتل وإصابة 170 شخصا في قصف على مستشفى "السعودي" شمال دارفور بالسودان - أخبار كلمتك

مقتل وإصابة 170 شخصا في قصف على مستشفى "السعودي" شمال دارفور بالسودان - أخبار كلمتك

اليوم، وزارة الأوقاف تعقد احتفالية رسمية بذكرى الإسراء والمعراج - أخبار كلمتك

اليوم، وزارة الأوقاف تعقد احتفالية رسمية بذكرى الإسراء والمعراج - أخبار كلمتك

الدينار الكويتي بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم الأحد 26-1-2025 - أخبار كلمتك

الدينار الكويتي بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم الأحد 26-1-2025 - أخبار كلمتك

الأهلي يحيي ذكرى رحيل العامري فاروق نائب رئيس النادي - أخبار كلمتك

الأهلي يحيي ذكرى رحيل العامري فاروق نائب رئيس النادي - أخبار كلمتك

بعد أول هاتريك مع ريال مدريد، مبابي يعادل رقم الظاهرة رونالدو - أخبار كلمتك

بعد أول هاتريك مع ريال مدريد، مبابي يعادل رقم الظاهرة رونالدو - أخبار كلمتك

حملة اعتقالات جديدة ضد الأمم المتحدة في صنعاء الليلة(اسماء) - أخبار كلمتك

حملة اعتقالات جديدة ضد الأمم المتحدة في صنعاء الليلة(اسماء) - أخبار كلمتك

47.4 مليار جنيه صافي أرباح البورصة المصرية خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

47.4 مليار جنيه صافي أرباح البورصة المصرية خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

ماكرون يدعو لاحترام التزامات اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

ماكرون يدعو لاحترام التزامات اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

خطيبة أحمد سعد تكشف سبب تأجيل زفافهما - أخبار كلمتك

خطيبة أحمد سعد تكشف سبب تأجيل زفافهما - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

أحمد سعد يرد على اتهامات بسرقة لحن عمرو دياب في “حبيبنا” - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 12:05 صباحاً - رد المطرب أحمد سعد، على ما أثير بشأن سرقة لحن أغنية عمرو دياب "حبيبي يا نور العين" وتوظيفها في أغنيته الجديدة "حبيبنا" بألبومه الجديد.

قصة أغنية حبيبنا لـ أحمد سعد


وقال أحمد سعد خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "كل اللي قال إن أغنية حبيبنا معمولة من 30 سنة وإنها شبه حبيبي يا نور العين، يقولوا براحتهم مش فارق معايا"، موضحًا: "فيه تفعيلات لحنية وموسيقية بمقام الحجاز بتبقى شبه بعض الأغاني".

 

تأثر أحمد سعد بقصة نجاح عمرو دياب 

وتابع: "نبقى مجانين لو متأثرناش بعمرو دياب، هو اللي مشرفنا ومن ساعة ما حياتنا بدأت وإحنا متأثرين به وبأغانيه".


ولفت: "مش علشان أنا نجحت من 3 سنوات أفخم في نفسي، استنى لما أنجح 30 سنة وأعمل فلوس زي عمرو دياب وأبقى أتكلم عن نفسي، كل التحية للهضبة".

رحلة السفر لإسبانيا

وأشار أحمد سعد: "احنا سافرنا إسبانيا وأشركنا مطربات إسبانيات للغناء معنا وأعربوا عن إنبهارهم بالأغنية".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق