صلاح أم مرموش، من تشجع في الدوري الإنجليزي؟ ميدو يُجيب - أخبار كلمتك

صلاح أم مرموش، من تشجع في الدوري الإنجليزي؟ ميدو يُجيب - أخبار كلمتك

تعادل إمبولي مع بولونيا 1/1 في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

تعادل إمبولي مع بولونيا 1/1 في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

ميدو يكشف سر دفع جوارديولا بعمر مرموش أساسيًا ضد تشيلسي - أخبار كلمتك

ميدو يكشف سر دفع جوارديولا بعمر مرموش أساسيًا ضد تشيلسي - أخبار كلمتك

عمر مرموش: هالاند يساعدني للتأقلم مع الفريق - أخبار كلمتك

عمر مرموش: هالاند يساعدني للتأقلم مع الفريق - أخبار كلمتك

عاجل:تفاصيل جديدة لاغتيال شاب في عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

عاجل:تفاصيل جديدة لاغتيال شاب في عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

هربا من المحاسبة.. مدير شركة بترومسيلة يغادر الى الرياض للتودد للمجلس الرئاسي - أخبار كلمتك

هربا من المحاسبة.. مدير شركة بترومسيلة يغادر الى الرياض للتودد للمجلس الرئاسي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سوسن بدر: من حق الراجل يتجوز للمرة الثانية ولكن بشروط - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سوسن بدر: من حق الراجل يتجوز للمرة الثانية ولكن بشروط - أخبار كلمتك

أسعار جوز الهند في الأسواق اليوم السبت 25-1-2025 - أخبار كلمتك

أسعار جوز الهند في الأسواق اليوم السبت 25-1-2025 - أخبار كلمتك

الشيوخ الأمريكي يقر تعيين كريستي نويم وزيرة للأمن الداخلي - أخبار كلمتك

الشيوخ الأمريكي يقر تعيين كريستي نويم وزيرة للأمن الداخلي - أخبار كلمتك

رابطة الأندية تكشف عن تعديل بلائحة العقوبات بسبب الزمالك ومودرن - أخبار كلمتك

رابطة الأندية تكشف عن تعديل بلائحة العقوبات بسبب الزمالك ومودرن - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - سوسن بدر: من حق الراجل يتجوز للمرة الثانية ولكن بشروط - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - سوسن بدر: من حق الراجل يتجوز للمرة الثانية ولكن بشروط - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سوسن بدر: من حق الراجل يتجوز للمرة الثانية ولكن بشروط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 11:46 مساءً - أعربت الفنانة سوسن بدر، عن رأيها في تعدد الزوجات، مشيرة إلى أنها توافق على الفكرة كمبدأ، ومن الحق الرجل أن يتزوج أكثر من مرة ولكن بشروط.

وأوضحت سوسن بدر، خلال لقائها ببرنامج «الستات»، الذي تقدمه كل من الإعلامية مفيدة شيحة والإعلامية سهير جودة عبر قناة «النهار»:«من حق الراجل يتجوز للمرة الثانية ولكن يبقى فيه شروط وضوابط، مؤخرا شوفت ست اختارت لزوجها زوجة أخرى، وساعات بيكون اختبار لمدى ولائها له ومدى قوة إيمانها».

وتابعت: «معرفش حكم الشرع في إعلام الزوجة الأولى بأن زوجها عايز يتجوز تاني وأنها توافق أو ترفض، إنما لو دا حصل الزوجة هتبقى في مأزق كبير بأنها تقبل أو تطلب الطلاق، فكرة إعلام الزوجة بقرار زوجها أنه يتجوز ست تانية ممكن يوجعها لأنها ممكن تكون مش عايزة الطلاق حفاظا على أبنائها واستقرار أسرتها».

أحدث أعمال سوسن بدر

وتستعد الفنانة سوسن بدر، للمشاركة في سباق مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل «أثينا»، وهو من بطولة ريهام حجاج، إلى جانب كل من: ومحمود قابيل، وسلوى محمد على، وأحمد مجدي، ونبيل عيسى، وعلي السبع، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

أحداث مسلسل أثينا

يناقش مسلسل أثينا، خلال أحداثه قضية مهمة وهي تأثير السوشيال ميديا على حياتنا اليومية، وهي من القضايا الحيوية التي تلامس واقعنا الحالي بشكل كبير، وتجسد ريهام حجاج شخصية صحفية تنغمس في عالم السوشيال ميديا، وتفتح النقاش حول السلبيات التي يمكن أن تترتب على هذه الوسائل الحديثة.

اقرأ أيضاً
الملحن أحمد حسين يعلن عن مكان عزاء والده

نجلاء بدر تنتقد الهجوم على نادية الجندي: محدش بيفضل شباب على طول

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق