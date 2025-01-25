مشاهير العرب - سوسن بدر: من حق الراجل يتجوز للمرة الثانية ولكن بشروط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 11:46 مساءً - أعربت الفنانة سوسن بدر، عن رأيها في تعدد الزوجات، مشيرة إلى أنها توافق على الفكرة كمبدأ، ومن الحق الرجل أن يتزوج أكثر من مرة ولكن بشروط.

وأوضحت سوسن بدر، خلال لقائها ببرنامج «الستات»، الذي تقدمه كل من الإعلامية مفيدة شيحة والإعلامية سهير جودة عبر قناة «النهار»:«من حق الراجل يتجوز للمرة الثانية ولكن يبقى فيه شروط وضوابط، مؤخرا شوفت ست اختارت لزوجها زوجة أخرى، وساعات بيكون اختبار لمدى ولائها له ومدى قوة إيمانها».

وتابعت: «معرفش حكم الشرع في إعلام الزوجة الأولى بأن زوجها عايز يتجوز تاني وأنها توافق أو ترفض، إنما لو دا حصل الزوجة هتبقى في مأزق كبير بأنها تقبل أو تطلب الطلاق، فكرة إعلام الزوجة بقرار زوجها أنه يتجوز ست تانية ممكن يوجعها لأنها ممكن تكون مش عايزة الطلاق حفاظا على أبنائها واستقرار أسرتها».

أحدث أعمال سوسن بدر

وتستعد الفنانة سوسن بدر، للمشاركة في سباق مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل «أثينا»، وهو من بطولة ريهام حجاج، إلى جانب كل من: ومحمود قابيل، وسلوى محمد على، وأحمد مجدي، ونبيل عيسى، وعلي السبع، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

أحداث مسلسل أثينا

يناقش مسلسل أثينا، خلال أحداثه قضية مهمة وهي تأثير السوشيال ميديا على حياتنا اليومية، وهي من القضايا الحيوية التي تلامس واقعنا الحالي بشكل كبير، وتجسد ريهام حجاج شخصية صحفية تنغمس في عالم السوشيال ميديا، وتفتح النقاش حول السلبيات التي يمكن أن تترتب على هذه الوسائل الحديثة.