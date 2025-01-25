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مشاهير العرب - الملحن أحمد حسين يعلن عن مكان عزاء والده - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الملحن أحمد حسين يعلن عن مكان عزاء والده - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الملحن أحمد حسين يعلن عن مكان عزاء والده - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 11:11 مساءً - كشف الملحن أحمد حسين موعد ومكان استقبال واجب العزاء في والده الذي رحل عن عالمنا بالأمس.

وكتب حسين عبر ستوري حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، : «عزاء والدي مهندس حسين عبد السلام حسن غدا يوم الأحد بإذن الله بعد صلاة المغرب بمسجد الشربتلي التجمع الخامس».

وفاة والد الملحن أحمد حسين

وأعلن الملحن أحمد حسين، أمس الجمعة، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وفاة والده، قائلا: «انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي حسين عبد السلام حسن عويضة، وستقام صلاة الجنازة غدا عقب صلاة الظهر بمسجد حسن الشربتلي».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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