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نادية الجندي توجه رسالة خاصة إلى منة شلبي - أخبار كلمتك

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نادية الجندي توجه رسالة خاصة إلى منة شلبي - أخبار كلمتك

نادية الجندي توجه رسالة خاصة إلى منة شلبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 11:10 مساءً - وجهت الفنانة نادية الجندي رسالة إلى الفنانة منة شلبي بشأن فيلم “الهوى سلطان” الموجود حاليا في دور العرض السينمائي.

ونشرت نادية الجندي صورة لها برفقة منة شلبي عبر حسابها على تويتر وعلقت: “حبيبتي منة شلبي متابعة خطواتك ومبروك نجاح فيلمك الهوى سلطان من نجاح لنجاح وباتمنى لك التوفيق فى كل أعمالك بحبك أوي أوي”.

وتدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتم تغيير اسم الفيلم 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

 

أبطال فيلم الهوى سلطان

 الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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