مشاهير العرب - نجلاء بدر تنتقد الهجوم على نادية الجندي: محدش بيفضل شباب على طول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 10:51 مساءً - أعربت الفنانة نجلاء بدر عن استيائها من الانتقادات التي وجهت للفنانة نادية الجندي، بسبب إطلالتها الجريئة في حفل توزع جوائز «Joy Awards» التي رأى الجمهور أنها لا تتناسب مع عمرها حيث كانت مرتدية فستانًا باللون النبيتي الداكن مكشوف من الخصر.

و قالت نجلاء بدر، في تصريحات صحفية: «نادية الجندي حقها تتضايق من الهجوم، البني آدم مش بيفضل شباب على طول، اللي يخص الجمهور الفن اللي بيتقدمله، لكن كبرت أو صغرت دا ميخصش حد، و بعدين هم بيعيبوا في خلقة ربنا!.

وفي وقت سابق أشادت النجمة نادية الجندي، بفعاليات مهرجان«Joy Awards»، والذي أقيم السبت الماضي، بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وعن تجسيد قصة حياتها في عمل فني قالت نادية الجندي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، إن «قصة حياتي صعبة جدًا هتوجعكم قوي، مجهود كبير شاق، من التعب والإرهاق من طفولتي، ولكن انا سعيدة بيه الحمد لله، لأني حققت حُب جمهور كبير».

وأكدت أن مهرجان «Joy Awards» أصبح عُرسا فنيا جميلا يُسعد جميع الفنانين، مشيرة إلى أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بذل مجهودًا كبيرًا، وأنها تُحب النهضة الفنية في أي دولة عربية يجب تشجيعها لأن الفن ليس له وطن.

وأوضحت نجمة الجماهير نادية الجندي، أن ما يسعدها ويضفي البهجة على حياتها، هو التواجد في الفعاليات الفنية وسط نجوم الفن، وتشاهد أصدقائها الفنانين أثناء استلام الجوائز، وذلك بمثابة حياة لها، لافتة أنها بدأت الفن بعمر 13 سنة وهي تلميذة بالمدرسة، قائلة: «أنا زي السمكة مقدرش أخرج من المايه، لازم أعيش في أجواء كلها فن ومهرجانات ودي الحاجة الوحيدة اللي بتسعدني في حياتي».

وكشفت نادية الجندي عن أحلامها، قائلة: «بحلم إن الوطن العربي يعيش في سلام وآمان، ودي أهم أمنية عندي».