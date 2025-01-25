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الفنون التشكيلية يفتتح ثلاثة معارض فنية بمتحف أحمد شوقي - أخبار كلمتك

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الفنون التشكيلية يفتتح ثلاثة معارض فنية بمتحف أحمد شوقي - أخبار كلمتك

الفنون التشكيلية يفتتح ثلاثة معارض فنية بمتحف أحمد شوقي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 10:50 مساءً - أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن افتتاح 3 معارض بعنوان "أزرق فاتح"، "كود"، "إرث"  للفنانات آيات حسني، وسالي جمال، ونرمين العوام، يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025 الساعة 6 مساء بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي

ومن المقرر أن تستمر المعارض الثلاثة لفنانات حتى 8 فبراير 2025، من الساعة الـ 9 صباحًا إلى الـ 9 مساءً عدا يومي الجمعة والاثنين، على أن يكون الدخول مجاني للجمهور.

معرض أزرق فاتح للفنانة آيات حسني

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تقول الفنانة آيات حسني إن معرض أزرق فاتح ما هو إلا تجربة فنية تعكس رحلة البحث عن السعادة والسكينة. 

وأضافت: “فالأزرق هنا ليس مجرد لون، بل رمز للنقاء والصفاء والامتداد الذي يشبه السماء في لا محدوديتها، فهذه اللوحات تعكس رحلة فتاة برج الحمل مع مشاعرها وتقلباتها، حيث تأخذنا في رحلة عبر أوقات مظلمة وأخرى مشرقة، عبر رموز تحمل دلالات عميقة.”

 وتابعت: “بدأت لوحاتي بالأبيض والأسود، تعبيرًا عن فترات من السكون والتأمل والانتظار المتزجة بشيء من الحيرة، وكانت القطة هي الرفيق الصامت، رمز الوحدة التي تختبئ أحيانا خلف ستار من الهدوء، ومع مرور الوقت تحولت اللوحات إلى ألوان مبهجة وزاهية تجسد لحظات من البهجة والسعادة”

معرض كود للفنانة سالي جمال

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أكدت سالي جمال أن “كود” هو رحلة عبر الواقع الرقمي الافتراضي نستكشف فيها التقاطع بين الوجود الإنساني والعالم الرقمي المشفر الذي نعيش فيه الآن، فمع أننا نترجم وجودنا، وهويتنا، وعواطفنا إلى رموز وخوارزميات رقمية تشوه وتخفي وتقلل من تعقيدات هويتنا الحقيقية، إلا أنها تجعلنا على اتصال دائم وتقلص فارق المسافات وتجعل العالم حلقة صغيرة وتوسع مداركنا.

وأضافت: “أصبح العالم الرقمي متسع بالشكل الذي يتقلص معه دفء الحياة حتى نكاد لا نجدها إلا بين ثنايا ذاكرتنا، أصبح يؤثر على التفاعل الاجتماعي بشكل سلبي، لذلك علينا حفر ذكرياتنا الجميلة الدافئة على أحجار حتى نتركها للأجيال القادمة حتى لا تختفي وتذوب مع تلك الأمواج الرقمية العاتية.” 

معرض إرث للفنانة نرمين العوام

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يأتى المشهد في لوحات معرض إرث محملا بدرجة من الإقتراب والفهم والمحاكاة والتنوع في التناول والأداء من خلال المعالجات الفنية والتقنية التشكيلية للسطح التصميمي، حيث يحمل ذلك الخليط الذي يجمع بين السمات المركبة لفكر الفن المفاهيمي في تناول معاصر وتوثيق محمل بانطباع الفنانة عن المعنى الدلالي والرمزي للمضامين الفكرية والتراثية لتقديم رؤى جمالية معاصرة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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