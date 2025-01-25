بناء على طلب الجماهير، موسم الرياض يقدم ليلة إضافية لـ محمد عبده 1 فبراير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 10:15 مساءً -

أعلن موسم الرياض عن تقديم ليلة إضافية للفنان محمد عبده يوم 1 فبراير المقبل، بناء على طلب الجماهير.

ويقدم موسم الرياض ليلة خاصة لفنان العرب محمد عبده يوم 31 يناير الجاري تحت عنوان: فنان العرب والنجوم، وقرر الموسم تقديم ليلة إضافية أخرى نزولا على رغبة الجمهور.

وكان موسم الرياض قد أعلن في وقت سابق عن تقديم ليلة طربية ستكون مفاجأة للجمهور السعودي في 31 يناير الجاري.

وطرح الموسم برومو تشويقيا لهذه الليلة، وقال إنها ستكون ليلة ضخمة واستثنائية وواحدة من الليالي الكبيرة، على مسرح محمد عبده أرينا في الرياض.

موسم الرياض

وقدم موسم الرياض في نسخته الخامسة سلسلة حفلات ضخمة، كان من أبرزها حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والعراقي ماجد المهندس، والفنانة نوال الكويتية، والفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، ورابح صقر، وراشد الفارس، وأحلام، وغيرهم.

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