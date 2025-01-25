مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. «dmc» تروج لـ«النص» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 09:51 مساءً - شوقت الصفحة الرسمية لقناة «dmc» عشاق الدراما المصرية لـ مسلسل «النص» المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025 الذي يشهد منافسة شرسة بين عدد من النجوم.

وشاركت قناة dmc عبر حساباتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي البوستر الرسمي لمسلسل «النص» بطولة أحمد أمين، وعلقت قائلة: «انتظروا مسلسل النص مع النجم أحمد أمين في رمضان 2025 على شاشات المتحدة».

يشارك في مسلسل النص عدد من الفنانين أبرزهم: حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، سامية طرابلسي، دعاء حكم، عبد الرحمن محمد، وصدقي صخر، دنيا سامي وسمر علام ودعاء حكم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف ورشة ماجنم ومن إخراج حسام علي.

تفاصيل شخصيات مسلسل النُص

يظهر الفنان أحمد أمين في مسلسل النص بشخصية نصاب تائب يبحث عن عمل شريف يُدعى عبد العزيز النص، وفجأة يجد نفسه في صراع سياسي شديد ويصبح بطل شعبي.

أما الفنانة دنيا سامي في مسلسل النص فهي تجسد دور زوجته، فيما تجسد الفنانة أسماء أبو اليزيد دور نصابة وفتاة ليل ولكنها تساعد النُص في المقاومة ضد الاحتلال البريطاني.

أما الفنان صدقي صخر في مسلسل النص فهو يجسد شخصية الصاغ علوي والذي يعمل بالشرطة، فيما يظهر الفنانة حمزة العيلي بشخصية جديدة وغامضة وستكون مفاجأة للجمهور.

أحداث مسلسل النص لـ أحمد أمين

تدور أحداث مسلسل النُص بطولة النجم الكوميدي أحمد أمين، في إطار كوميدي درامي تشويقي، والمسلسل مكون من 15 حلقة، وأحداث المسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي، أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي، ويشارك ببطولته كل من صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي، إخراج حسام علي.

وتأتي أحداث مسلسل النص في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي، ويتناول شخصية عبد العزيز النُص وهو لا يملك مهنة سوى أن يعمل نشالا، ويحاول أن يتراجع عن السرقة وأمور النشل.

ويسعى النص للتوبة والبحث عن عمل ليكون مصدر دخله بدلا من النشل، ولكن يتورط في العديد من الأزمات تجعله في النهاية بطلا جماهيريا قصته تُكتب في التاريخ.