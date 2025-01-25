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أحمد مجدي يوجه رسالة رقيقة لريهام حجاج - أخبار كلمتك

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أحمد مجدي يوجه رسالة رقيقة لريهام حجاج - أخبار كلمتك

أحمد مجدي يوجه رسالة رقيقة لريهام حجاج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 09:40 مساءً - تحدث الفنان أحمد مجدي عن علاقته بالفنانة ريهام حجاج، من خلال تعاونهما معًا بمسلسل “أثينا”، الذي يعرض في شهر رمضان المقبل.

وقال أحمد مجدي خلال لقائه ببرنامج “عرب وود”، إنه تفاجأ بمستوى ريهام حجاج الفني والأدبي والأخلاقي، لأنه لم يكن يعرفها بشكل شخصي، وأنها شخصية راقية للغاية، مؤكدا أنهما تعاملوا فقط من خلال فيلم مولانا.. وموضحًا أنه اكتسب صديقة وزميلة رائعة للغاية.

 

وتلعب ريهام حجاج خلال أحداث العمل شخصية صحفية تهتم بعالم السوشيال ميديا، وتدور أحداث العمل  في إطار اجتماعي تشويقي، يتناول سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا.

وتتعاون ريهام حجاج من خلال مسلسل أثينا مع المخرج يحيي إسماعيل والسيناريست محمد ناير، بعدما كانت تتعاون من قبل مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز من خلال عدد من الأعمال الدرامية التي عرضت في الأعوام الماضية.

ويشارك في بطولة مسلسل أثينا  أحمد مجدي ونبيل عيسى وسوسن بدر، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، وسوف يعرض على عدد من القنوات الفضائية في شهر رمضان المقبل.

 

مسلسل صدفة لريهام حجاج

وشاركت ريهام حجاج في موسم رمضان الماضي بمسلسل "صدفة"، الذي كانت تدور أحداثه حول  المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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