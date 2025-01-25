مشاهير العرب - غدًا.. افتتاح مسرحية «أسطورة أرض الفراولة» على مسرح الشمس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 09:31 مساءً - تحت رعاية وزارة الثقافة، يفتتح غدًا الأحد 26 يناير العرض المسرحي الجديد «أسطورة أرض الفراولة»، إخراج علي عثمان على خشبة مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، بقيادة مدير الفرقة الفنان محمد متولي.

يأتي العرض ضمن إنتاج البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان القدير هشام عطوة، التابع لقطاع المسرح بقيادة الفنان القدير خالد جلال بوزارة الثقافة، في إطار دعم الفنون المسرحية والتعبير عن قضايا مجتمعية هامة، يقدم العرض يوميا السادسة مساء ومجانا للجمهور.

تفاصيل المسرحية أسطورة أرض الفراولة

يشارك في بطولة المسرحية نخبة من الفنانين، من بينهم: ناصر سيف، شيماء عبد الناصر، ماهر محمود، أحمد مختار، سمير بدير، حسام حمدي، فهد سعيد، مي زويد، شهد محمود، إيمان نبيل، محسن صادق، وليد سامي، نهى أشرف، سحر عبد العظيم، بدر محمد، كريم سعد، يمنى محمود، تومي، حسن سامح، نورهان سعيد، عبد الله شريف، نور عصام، هند، مايا عصام، أمثل محمود، وميرا.

المسرحية من تأليف وأشعار: سامح عثمان، إخراج: علي عثمان، تصميم الديكور: حمدي عطية، تصميم الملابس: هبة عبد الحميد، المكياج: أدهم عفيفي، تأليف الموسيقى والألحان: زياد هجرس، هندسة صوتية: مصطفى حافظ، تصميم الرقصات: محمد ميزو، تصميم الإضاءة: محمد الماموني، المخرجان المنفذان: تامر بدير ونهى أشرف، وإخراج علي عثمان.

قصة مسرحية أسطورة أرض الفراولة

«أسطورة أرض الفراولة»، عمل مسرحي يحمل رسالة إنسانية وثقافية، يجمع بين الإبداع الفني وتسليط الضوء على قضايا اجتماعية هامة، مع التركيز على إبراز قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الفنون المسرحية، وتعزيز الانتماء للدولة، والحث على تقوية الروابط الاجتماعية القائمة على الأخلاق.