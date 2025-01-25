تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 25-1-2025 بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 25-1-2025 بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تقييم وأرقام عمر مرموش في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي أمام تشيلسي - أخبار كلمتك

تقييم وأرقام عمر مرموش في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي أمام تشيلسي - أخبار كلمتك

ستراسبورج يحول تأخره لفوز على ليل 2-1 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

ستراسبورج يحول تأخره لفوز على ليل 2-1 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

الدوري المصري، اختيار هدف إمام عاشور في فاركو الأفضل بالجولة التاسعة (فيديو) - أخبار كلمتك

الدوري المصري، اختيار هدف إمام عاشور في فاركو الأفضل بالجولة التاسعة (فيديو) - أخبار كلمتك

تعرف علي أرقام قمصان العش وجراديسار مع الأهلي - أخبار كلمتك

تعرف علي أرقام قمصان العش وجراديسار مع الأهلي - أخبار كلمتك

رد قوي من مفتي الجمهورية على المشككين ومنكري رحلة الإسراء والمعراج (فيديو) - أخبار كلمتك

رد قوي من مفتي الجمهورية على المشككين ومنكري رحلة الإسراء والمعراج (فيديو) - أخبار كلمتك

بناء على طلب الجماهير، موسم الرياض يقدم ليلة إضافية لـ محمد عبده 1 فبراير - أخبار كلمتك

بناء على طلب الجماهير، موسم الرياض يقدم ليلة إضافية لـ محمد عبده 1 فبراير - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:11 - 7 خطوط نقل للمواطنين.. طرق الوصول إلى معرض الكتاب 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:11 - 7 خطوط نقل للمواطنين.. طرق الوصول إلى معرض الكتاب 2025 - أخبار كلمتك

ظهور قيادي بارز تابع لجماعة الحوثي في أهم جبهات مأرب(صورة) - أخبار كلمتك

ظهور قيادي بارز تابع لجماعة الحوثي في أهم جبهات مأرب(صورة) - أخبار كلمتك

غزل المحلة يضم عماد ميهوب لاعب وسط بيراميدز - أخبار كلمتك

غزل المحلة يضم عماد ميهوب لاعب وسط بيراميدز - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

سوسن بدر تكشف عن رأيها في تعدد الزوجات (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سوسن بدر تكشف عن رأيها في تعدد الزوجات (فيديو) - أخبار كلمتك

سوسن بدر تكشف عن رأيها في تعدد الزوجات (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 09:20 مساءً - كشفت الفنانة سوسن بدر، موقفها من فكرة الزيجة الثانية للرجل، قائلة:"من حق الراجل يتجوز للمرة الثانية ولكن هناك شروط وضوابط".

موقف سوسن بدر من الزواج الثاني للرجل

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "الستات" الذي تقدمه سهير جودة ومفيدة شيحة بقناة "النهار":"مؤخرا شوفت ست اختارت لزوجها زوجة أخرى، وساعات بيكون اختبار لمدى ولائها له ومدى قوة إيمانها".

وأضافت سوسن بدر:"لا أعرف حكم الشرع في إخبار وإعلام الزوجة الأولى رسميا بأن زوجها مقبل على الزواج الثاني للموافقة أو الرفض، إنما لو هذا حصل هيتم وضع الزوجة في مأزق كبير متعلق بالقبول أو اختيار الطلاق".

 

إشكالية إعلام الزوجة الأولى بزواج زوجها من أخرى

واختتمت:"فكرة إعلام الزوجة بقرار زوجها الزواج من أخرى ممكن يوجعها لأنها ممكن تكون مش عايزة الطلاق حفاظا على أبنائها واستقرار أسرتها". 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

لم تعتمد على شوجر دادي وانحنى أمامها ملوك، منى الشاذلي تدافع عن أم كلثوم بعد تداول صورة مسيئة لها (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق