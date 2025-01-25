مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. البوسترات الرسمية لأبطال «ظلم المصطبة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 09:11 مساءً - كشفت قناة الحياة، عن البوسترات الرسمية الفردية لأبطال مسلسل ظلم المصطبة، والذي يشهد بطولة ثلاثية لكل من فتحي عبد الوهاب، إياد نصار، ريهام عبد الغفور.

بوسترات فردية لأبطال مسلسل ظلم المصطبة

وشوقت الصفحة الرسمية لقناة الحياة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجمهور، بعرض بوسترات أبطال مسلسل ظلم المصطبة، وعلقت: «انتظروا النجوم إياد نصار وريهام عبد الغفور وفتحي عبد الوهاب في مسلسل «ظلم المصطبة» على شاشات المتحدة في رمضان».

قصة مسلسل ظلم المصطبة

ويتناول مسلسل ظلم المصطبة في موسم مسلسلات رمضان 2025، قضية مجتمعية هامة، ضمن الخريطة الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، العادات والتقاليد في المجتمعات ومدى تأثيرها على حياة الأشخاص بها في إطار اجتماعي تشويقي.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين وهم فتحي عبد الوهاب، ريهام عبد الغفور، إياد نصار، بسمة، أحمد عزمي، أحمد عبد الحميد، محمد السويسي، من اخراج هاني خليفة، قصة أحمد فوزي صالح.