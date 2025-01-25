تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 25-1-2025 بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 25-1-2025 بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تقييم وأرقام عمر مرموش في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي أمام تشيلسي - أخبار كلمتك

تقييم وأرقام عمر مرموش في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي أمام تشيلسي - أخبار كلمتك

ستراسبورج يحول تأخره لفوز على ليل 2-1 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

ستراسبورج يحول تأخره لفوز على ليل 2-1 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

الدوري المصري، اختيار هدف إمام عاشور في فاركو الأفضل بالجولة التاسعة (فيديو) - أخبار كلمتك

الدوري المصري، اختيار هدف إمام عاشور في فاركو الأفضل بالجولة التاسعة (فيديو) - أخبار كلمتك

تعرف علي أرقام قمصان العش وجراديسار مع الأهلي - أخبار كلمتك

تعرف علي أرقام قمصان العش وجراديسار مع الأهلي - أخبار كلمتك

رد قوي من مفتي الجمهورية على المشككين ومنكري رحلة الإسراء والمعراج (فيديو) - أخبار كلمتك

رد قوي من مفتي الجمهورية على المشككين ومنكري رحلة الإسراء والمعراج (فيديو) - أخبار كلمتك

بناء على طلب الجماهير، موسم الرياض يقدم ليلة إضافية لـ محمد عبده 1 فبراير - أخبار كلمتك

بناء على طلب الجماهير، موسم الرياض يقدم ليلة إضافية لـ محمد عبده 1 فبراير - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:11 - 7 خطوط نقل للمواطنين.. طرق الوصول إلى معرض الكتاب 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:11 - 7 خطوط نقل للمواطنين.. طرق الوصول إلى معرض الكتاب 2025 - أخبار كلمتك

ظهور قيادي بارز تابع لجماعة الحوثي في أهم جبهات مأرب(صورة) - أخبار كلمتك

ظهور قيادي بارز تابع لجماعة الحوثي في أهم جبهات مأرب(صورة) - أخبار كلمتك

غزل المحلة يضم عماد ميهوب لاعب وسط بيراميدز - أخبار كلمتك

غزل المحلة يضم عماد ميهوب لاعب وسط بيراميدز - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد نجاحه في مهرجان الأقصر.. موعد طرح فيلم «لأول مرة» بالسينمات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد نجاحه في مهرجان الأقصر.. موعد طرح فيلم «لأول مرة» بالسينمات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد نجاحه في مهرجان الأقصر.. موعد طرح فيلم «لأول مرة» بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 09:11 مساءً - تستعد دور العرض السينمائي لاستقبال فيلم «لأول مرة»، خلال الأيام المقبلة، وجاء ذلك بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه بعرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بدورته الـ 14.

ومن المقرر طرح فيلم «لأول مرة» بطولة الثنائي تارا عماد وعمر الشناوي بالسينمات يوم 29 يناير الجاري، ويشاركهما البطولة عدد من الفنانين، أبرزهم: نبيل عيسى، رانيا منصور، عايدة رياض، فيدرا، وآخرون، والعمل من تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم «كاملة» في 2022.

فيلم لأول مرة

تدور أحداث فيلم «لأول مرة»، في إطار اجتماعي رومانسي حول الزوجين عمر الشناوي وتارا عماد، حيث بعد مرور 5 سنوات على زواجهما يكتشفان بعض الحقائق عن حياتهما لأول مرة، ويستعرض الفيلم العلاقات الإنسانية ومدى تأثيرها على الحياة الزوجية.

آخر أعمال تارا عماد

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة تارا عماد، للمشاركة في مارثون دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل جودر الموسم الثاني، وتجسد خلال الأحداث دور الأميرة جوهرة، حفيدة تلميذ الحكيم شمردل صاحب الكنوز الأربعة والذي يملك مفتاح فك رموزها.

وتألقت تارا عماد، في الموسم الأول من مسلسل جودر، الذي عرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وهو من بطولة الفنان ياسر جلال، وحقق نجاحا فنيا وجماهيريا كبيرا.

وخلال تطور أحداث الجزء الأول من مسلسل جودر تحولت مشاعر الكره التي كانت تكنها جوهرة «تارا عماد» لـ جودر «ياسر جلال» إلى إعجاب، وذلك لأن جودر كان يعاملها بطريقة لم تعتاد عليها من قبل مما جعلها تصفه بالمتجعرف.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل جودر، من بطولة ياسر جلال ونور وشيري عادل وياسمين رئيس ووليد فواز وسامي مغاوري وأحمد بدير ومجدي بدر، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، ومن إنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة «ميديا هب»، وشركة أروما ستوديوز.

ودارت أحداث المسلسل بين الواقع والخيال، والحقيقة والسحر، والتي تدخل بالمشاهد إلى عالم ألف ليلة وليلة، وحكايات شهرزاد التي لا تنتهي وهذه المرة حكاية «جودر المصري وما جرى له من حوادث الأيام وتصاريف الأقدار».

اقرأ أيضاً
مسلسلات رمضان 2025.. فيفي عبده تروج لـ«العتاولة 2

مهرجان برلين يشهد العرض العالمي الأول لفيلم «المستعمرة» بطولة عمرو سعد

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أسما إبراهيم تطالب بحجب "التيك توك" من مصر: سيئ السمعة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق