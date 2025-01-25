مشاهير العرب - بينهم مغنية وملحن ومخرج.. من هم أبناء حميد الشاعري؟ (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 08:47 مساءً - كشف الفنان حميد الشاعري في تصريحات تلفزيونية، عن علاقته مع أبنائه لأول مرة، وأنه لا يعطيهم أي نصائح فى مجال الموسيقى، ولديهم شخصياتهم المتفردة، وأن أبناءه لديهم مدارسهم الخاصة في الموسيقى، وأنهم لا يريدون العيش في جلباب أبيهم.

من هم أبناء حميد الشاعري

نبيلة وهي ابنة حميد الشاعري الكبرى واحتفل بزفافها مؤخرًا وهي مغنية ولديها موهبة فنية كبيرة وتغني باللغة الإنجليزية.

نديم وهو نجل الكابو حميد الشاعري وهو موزع موسيقي، وقدم أغنية «يا ملاك الحسن» للهضبة عمرو دياب، ولديه شخصيته المتفردة في الموسيقى.

نورا وتعمل في مجال الإعلام ولكنها تميل بشكل أكبر إلى الرسم والفن التشكيلي منذ صغرها.

نوح وهو مساعد مخرج منذ فترة طويلة وشارك في مسلسل 30 يوما.

آخر أعمال حميد الشاعري

وأعلن الكابو حميد الشاعري، مؤخرًا عن تعاونه في أغنية جديدة مع توليت، ونشر مقطع فيديو من كواليس تسجيل الأغنية، واكتفى بالتعليق قائلاً: «قريبًا»، في مواصلة من حميد الشاعري لدعم الأجيال الجديدة بشكل كبير.