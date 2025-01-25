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مشاهير العرب - الإثنين.. داليا مصطفى ضيفة عمرو الليثي في «واحد من الناس» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الإثنين.. داليا مصطفى ضيفة عمرو الليثي في «واحد من الناس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الإثنين.. داليا مصطفى ضيفة عمرو الليثي في «واحد من الناس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 08:47 مساءً - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنانة داليا مصطفى في الحلقة القادمة من برنامجه «واحد من الناس»، والتي ستتحدث خلالها عن العديد من الأمور حول حياتها الشخصية والفنية.

وخلال اللقاء، تكشف داليا مصطفى عن علاقتها بعمتها الراحلة الفنانة ناهد رشدي، كما تتطرق إلى أزمة مرضها واكتشافها أنها مريضة بالسكر، وكيف تعاملت مع المرض وتصريحها بأن إصابتها بالسكر جاءت بسبب «الخذلان والأسى والسيطرة».

موعد عرض حلقة داليا مصطفى ببرنامج «واحد من الناس»

وتذاع حلقة داليا مصطفى ببرنامج «واحد من الناس»، بعد غد الإثنين، في تمام الساعة 10 مساء، عبر قناة «الحياة»، ويعد هذا الظهور الأول لها بعد شائعات انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة بعد زيجة استمرت أكثر من 20 عاما.

حقيقة انفصال داليا مصطفى عن شريف سلامة

وكانت انتشرت شائعات في الفترة الماضية، عن طلاق داليا مصطفى وشريف سلامة، الذين يعدان من أشهر الثنائيات في الوسط الفني، حيث نفت الفنانة صحة الأنباء المتداولة عن انفصالها عن زوجها.

وخرجت داليا مصطفى لتضع حدا لتلك الشائعات المتداولة، عبر فيديو نشر عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ترد فيه على سؤال أحد متابعيها: «هو إنتي طلبت الطلاق من شريف؟.

أحدث أعمال داليا مصطفى

ومؤخرا انتهت الفنانة داليا مصطفى من تصوير مشاهد مسلسلها «روج أسود»، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

مسلسل «روج أسود»، من بطولة الفنانة رانيا يوسف ويشاركها البطولة كوكبة من الفنانين أبرزهم: لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، كريم العمري، عابد عناني، ومحمد الدسوقي، والعمل من تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

أحداث مسلسل روج أسود

تدور أحداث مسلسل روج أسود، في إطار اجتماعي تشويقي، حول أحداث حقيقية من داخل محكمة الأسرة المصرية، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه مطلع العام المقبل.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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