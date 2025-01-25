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مشاهير العرب - منة فضالي: تعرضت للغدر.. ومفيش حاجة اسمها صداقة وعشرة العمر - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - منة فضالي: تعرضت للغدر.. ومفيش حاجة اسمها صداقة وعشرة العمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - منة فضالي: تعرضت للغدر.. ومفيش حاجة اسمها صداقة وعشرة العمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 08:07 مساءً - أثارت الفنانة منة فضالي جدلا واسع على السوشيال ميديا بعد توجيهها رسالة غامضة لشخص مجهول، أشارت خلالها إلى تعرضها للغدر من أقرب الأصدقاء.

وقالت منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «لا تصدق أبدا الصداقة وعشرة العمر.. دول أكثر الأشخاص غدرا وأذى وأول من يطعنك بالظهر.

وتابعت: «كلمة عشرة العمر دي لازم تكون للي يستاهلها».

منة فضالي

وأكدت أنه على الرغم من مصادفتها لأشخاص مؤذية إلا أن ذلك لن يغير شيئا من طيب أخلاقها وقلبها الأبيض فهي لن تتحول لشخص مؤذ مثلهم، معقبة: «بس أنا مش هتغير هفضل زي ما اتربيت جدعة وصادقة ونظيفة وأبيض ومهما كان اللي حواليا عمري ما هتغير ربنا كبير أوي وكله مردود الحمد لله على نعمه التصالح مع النفس واكتفاء الذات».

آخر أعمال منة فضالي

وشاركت الفنانة منة فضالي في ماراثون دراما رمضان الماضي من خلال عملين الأول «محاري» وهو من بطولة الفنان حسن الرداد، والثاني «كوبرا» وهو من بطولة الفنان محمد إمام، وهما يعدان من أبرز وأنجح الأعمال التي قدمت ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ويذكر أن مسلسل كوبرا شهد على عودة الفنان محمد إمام لـ دراما الرمضان بعد غياب عامين، إذ قدم آخر أعماله «النمر» الذي تم عرضه فى شهر رمضان 2021، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم: هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل وإخراج شيرين عادل.

أبطال مسلسل كوبرا

وضم مسلسل كوبرا في بطولته بجانب محمد إمام عدد من الفنانين أبرزهم: مجدى كامل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ومحمود عبد المغنى، ومحمود البزاوى، وأحمد عبد الحميد، وأيمن عزب، وصفاء الطوخى، ودنيا ماهر، ألحان المهدى، ومنة فضالى، ومعتز هشام، وعلاء مرسي، وهشام إسماعيل، ومحسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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