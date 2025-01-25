محمد فؤاد يحيي حفلا غنائيا بالكويت الخميس المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 07:51 مساءً - يستعد المطرب محمد فؤاد للسفر إلى دولة الكويت لإحياء حفل غنائي هناك، يوم الخميس المقبل الموافق 30 يناير الجاري، وبعدها يغادر إلى كندا لإحياء حفل هناك في الأول من شهر فبراير، ثم ينتقل إلى إحدى المدن الأخرى داخل كندا لإحياء حفل آخر.

بعدها يسافر محمد فؤاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء أربع حفلات غنائية بولايات مختلفة، وتستمر حتى 15 فبراير؟

صلح محمد فؤاد وطبيب عين شمس

من جانب آخر تصالح المطرب محمد فؤاد مع طبيب عين شمس بعد أشهر من المشاجرة التي وقعت بينهما، وأثارت الرأي العام.

وحصلت كلمتك على كواليس التصالح بين المطرب والطبيب، حيث قال إبراهيم فؤاد نجل شقيق الفنان محمد فؤاد ومدير أعماله لـ"كلمتك": إن الصلح مع طبيب مستشفى عين شمس قد تم بعد تدخل عدد من الأشخاص لإنهاء الأزمة التي استمرت لعدة أشهر.

وأضاف مدير أعمال المطرب لـ"كلمتك" أن المطرب محمد فؤاد بطبيعته شخصية ودودة، ولا يحب الدخول في أية مشكلات، لذلك لم يتردد لحظة في التصالح مع الطبيب، خاصة أن الموقف الذي حدث بينهما كان بسبب التوتر والضغط العصبي؛ نظرا لقلق “فؤش” على شقيقه الذي كان يعاني من أزمة قلبية.

وتابع إبراهيم فؤاد لـ"كلمتك": " تم التوقيع على محضر الصلح بين الفنان محمد فؤاد وطبيب مستشفى عين شمس أمام النيابة العامة، وأكد الطرفان أن الازمة انتهت بشكل كامل، ولا يوجد أي شئ بينهما سوى الخير.

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