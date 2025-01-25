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مشاهير العرب - محمد رمضان يحتفل بتكريم الرئاسة الفرنسية له: شرف عظيم من مهد الثقافة والرقي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد رمضان يحتفل بتكريم الرئاسة الفرنسية له: شرف عظيم من مهد الثقافة والرقي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد رمضان يحتفل بتكريم الرئاسة الفرنسية له: شرف عظيم من مهد الثقافة والرقي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 07:47 مساءً - احتفل الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بتكريم الرئاسة الفرنسية له عقب حفله الأخير في فرنسا، والذي قدم خلاله باقة من أفضل أعماله الغنائية.

وشارك محمد رمضان، صورة تجمعه بمستشار الرئيس الفرنسي، عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق قائلا: «سعدت بالترحيب بالسيد كزافييه شاتيل مستشار الشئون الاستراتيجية للرئيس الفرنسي خلال زيارته أمس، إنه لشرف عظيم أن أحظى بمثل هذا التكريم من الرئاسة الفرنسية باعتباري فنانًا عربيًا مصريًا، شكرًا من القلب لفرنسا مهد الثقافة والرقي».

آخر أعمال الفنان محمد رمضان

الجدير بالذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرا، أغنية أنا البلد على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب والمنصات الموسيقية، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان كلوبيكس.

وتضمنت كلمات أغنية «أنا البلد» لـ محمد رمضان الآتي: «أنا حاطط على اللي حطوا عليك، ومزعل اللي مزعلك، كاسر عين اللي كسروا عينيك، ومشغل اللي مشغلك، بلعب باللي لاعبين بيك، جاي تنافس مين يالا، أنا فوق فوق الناس اللي فوقيك، وكبير كبيرك يبقى أنا، أنا البلد يا ابن البلد، أساسي يا كمالة عدد، لما أجي تحسوا بهدد.. ولد اه.. أسد يا، جه الملك رفع العلم.. تاريخي خلص كام قلم، لما أجي تحسوا بألم.. علم اه.. هرم يا، أنا مداين اللي بيداينوك، ومسلف اللي مسلفك».

ومن ناحية أخرى، يواصل محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الترويج لمسابقة أغنيته الجديدة، اليوم الجمعة، و المقرر طرحها عبر المنصات الرقمية في الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، أعلن محمد رمضان، عبر حسابه على «إنستجرام» عن بدء العد التنازلي للإعلان عن الفائزين باكتشاف الإسم الحقيقي لأغنيته المقبلة، قائلا: «سؤال المليون جنيه في ٩ كسبوا، باقي واحد هنختاره وهنعلن عن الـ 10 فائزين نهاية المسابقة اكتب اسم أغنيتي القادمة «باقي ايه - قطتي مبتخربش -البابا راجع»، لكل أكونت تعليق واحد فقط».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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