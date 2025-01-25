مشاهير العرب - أحمد شيبة عن أغنيته في عيد الشرطة: عمل وطني فخور به - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 07:47 مساءً - أكد المطرب أحمد شيبة، أنه فخور بعمل أغاني وطنية، وسعيد بأغنية «أنا من مصر»، وعرضها في عيد الشرطة 73، موضحًا أنه لا يتأخر عن أي عمل وطني يطلب منه، وأن ما يفعله يعتبر تاريخ له.

وأضاف المطرب أحمد شيبة، في تصريحات تليفزيونية أن مصر أم الدنيا، وتظل في أمن وأمان بمجهود الرئيس السيسي، ورجال القوات المسلحة والشرطة.

وتابع: «مكنتش بنام وفرحان عشان عملت أغنية لعيد الشرطة، ووجه رسالة لأسر الشهداء: «ربنا يصبركم، لولا الشهداء لغاب الأمن والأمان».