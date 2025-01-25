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مشاهير العرب - الدرع الواقي.. إيهاب توفيق يقدم التحية لرجال الشرطة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الدرع الواقي.. إيهاب توفيق يقدم التحية لرجال الشرطة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الدرع الواقي.. إيهاب توفيق يقدم التحية لرجال الشرطة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 07:27 مساءً - قال المطرب إيهاب توفيق، إن مواقف رجال الشرطة كثيرة، لا تعد ولا تحصى، فنجد رجال الشرطة الأقرب لحل أي مشكلة أو أزمة، لافتا «إنهم يسهرون من أجل أن ننام في أمان واستقرار».

وقدم المطرب إيهاب توفيق، في تصريحات تليفزيونية، التحية والتقدير لرجال الشرطة المصرية في عيدهم الـ 73، موضحًا أن وزارة الداخلية هي الدرع الواقي والأمن والآمان لجميع المصريين بالداخل.

ووجه رسالة لأسر الشهداء، قائلا: «الشهداء في نعمة كبيرة، وأسر الشهداء يدخلون الجنة مع الأبطال، وسيدنا رسول الله تحدث عن مكانة الشهداء في الجنة».

وغنى المطرب إيهاب توفيق، أغنية لمصر، وذلك في ذكرى 25 يناير، وقال المصريين: دائمًا في المواقف معروفين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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