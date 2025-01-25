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طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل "ظلم المصطبة" - أخبار كلمتك

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طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل "ظلم المصطبة" - أخبار كلمتك

طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل "ظلم المصطبة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 07:11 مساءً - طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوسترات الفردية لمسلسل “ظلم المصطبة”،الذي من المفترض أن يعرض في شهر رمضان 2025 عبر عدد من القنوات الفضائية.

وكان قد أعلن السيناريست محمد رجاء اعتذاره عن استكمال كتابة مسلسل “ظلم المصطبة” الذي يقوم ببطولته إياد نصار وفتحي عبد الوهاب.

 

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وكتب رجاء منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، قال فيه: “أعلن عن اعتذاري عن استكمال كتابة سيناريو وحوار مسلسل «ظلم المصطبة» بعد أن كتبت الحلقات من الأولى للسادسة".

وأضاف: الاعتذار بسبب اختلاف وجهات النظر الفنية بعد العديد من المحاولات.. إلا إنني فعلًا استمتعت بالعمل مع المخرج الكبير هاني خليفة شريكي في العديد من الأعمال السابقة.. وأتمنى كل التوفيق والنجاح لفريق العمل إن شاء الله".

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة 

ومسلسل ظلم المصطبة قصة أحمد فوزي صالح ومن إخراج هاني خليفة، وتتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى، والعمل يشارك فيه كل من ريهام عبد الغفور، وفتحى عبد الوهاب، وإياد نصار.


مسلسل ظلم المصطبة في رمضان 


ومن المقرر أن تختلف قصص العمل التي يتناولها، حيث إن العمل يتناول عددًا من القصص في بعض المحافظات.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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