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مشاهير العرب - «لا يستمتع بحياته مثل باقي المواطنين».. نقيب الموسيقيين يشيد بتضحيات ضابط الشرطة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا يستمتع بحياته مثل باقي المواطنين».. نقيب الموسيقيين يشيد بتضحيات ضابط الشرطة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «لا يستمتع بحياته مثل باقي المواطنين».. نقيب الموسيقيين يشيد بتضحيات ضابط الشرطة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «لا يستمتع بحياته مثل باقي المواطنين».. نقيب الموسيقيين يشيد بتضحيات ضابط الشرطة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا يستمتع بحياته مثل باقي المواطنين».. نقيب الموسيقيين يشيد بتضحيات ضابط الشرطة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 07:07 مساءً - حرص الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على توجيه رسالة شكر وتقدير لرجال الشرطة لما يبذلونه من جهدللحفاظ على أمن وأمان البلاد، وذلك تزامنا مع حلول الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة.

وأكد كامل، في تصريحات تلفزيونية، أن عيد الشرطة المصرية هو عيد لكل المصريين، مقدما التحية والتقدير لكل مجند وكل ضابط وكل قيادة بمناسبة عيد الشرطة الـ 73 لعيد الشرطة.

وأشار إلى أن الأمن والأمان لا يقدر بثمن، والأمن والأمان يتحقق من خلال جهود ضباط الشرطة ورجال القوات المسلحة والقضاء.

وأضاف مصطفى كامل أن ضابط الشرطة وهو الأخ والأب والصديق، ولولا ضابط الشرطة لغاب الاستقرار وغاب الأمن، فالكل مدين بالشكر والتقدير لكل ضابط يسهر في الشارع من أجل أن ننام في راحة واستقرار.

ونوة إلى أنه يتشرف بالمشاركة في احتفالات الشرطة وفي مناسبات وأفراح رجال الشرطة، مؤكدا أنه يعلم كم المسؤولية الموضوعة على ضابط الشرطة.

واستكمل: ضابط الشرطة لا يستمتع بحياته مثل باقي المواطنين، فنجد الضابط في الشارع، وفي إشارة المرور، وفي منطقة لضبط تاجر مواد مخدرة، فرجال الشرطة يحملون البلاد على أكتافهم ويضحون بأرواحهم من أجل الأمن والأمان.

الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

وتحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذي خلّد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة، وضحّى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، في أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون به كل عام.

سبب اختيار 25 يناير للاحتفال بعيد الشرطة

حددت الدولة المصرية يوم 25 يناير من كل سنة، للاحتفال بعيد الشرطة المصرية، تمجيدا لبطولات أبنائنا في الملحمة التاريخية لموقعة الإسماعيلية 1952م حينما رفض رجال الشرطة الاستسلام والهزيمة وامتنعوا عن تسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي رافعين شعار «إما الوطن أو الشهادة» صامدين أمام العدو حتى كرمهم الله عز وجل ونالوا شرف الشهادة.

واستشهد في موقعة الإسماعيلية 1952 ما يقرب من 50 شهيدا وسقط 80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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