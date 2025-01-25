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مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. إلهام شاهين تكشف عن البوستر التشويقي لـ «سيد الناس»| صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. إلهام شاهين تكشف عن البوستر التشويقي لـ «سيد الناس»| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. إلهام شاهين تكشف عن البوستر التشويقي لـ «سيد الناس»| صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 07:07 مساءً - مسلسلات رمضان 2025.. شاركت الفنانة إلهام شاهين، البوستر التشويقي لمسلسل «سيد الناس» الذي تتعاون من خلاله مع الفنان عمرو سعد، والمقرر انطلاقه ضمن مسلسلات موسم رمضان 2025.

وظهرت إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» تتصدر البوستر التشويقي لمسلسل «سيد الناس» لـ عمرو سعد، وعلقت عليه قائلة: «مسلسل سيد الناس، رمضان 2025.

مسلسل سيد الناس

تفاصيل مسلسل سيد الناس

مسلسل «سيد الناس» بطولة عمرو سعد، إلى جانب عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، وأخرين من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل سيد الناس في إحدى القرى في صعيد مصر، ويبدأ التصوير في منطقة الصليبة، حيث يتواجد منزل عمرو سعد ضمن أحداث المسلسل، والعمل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي، وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال إلهام شاهين

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين، مسلسل حكاية ألفريدو، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

ودارت أحداثه حول فريد، الذي يثير الدهشة بسبب عمله طبيبًا وشيفًا في نفس الوقت، في حين تظهر سوسو (إلهام شاهين) التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف عن المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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